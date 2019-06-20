В микрорайоне Новая жизнь сделают освещение на тропинке к железнодорожному пути

Напомним, в ноябре 2018 года в Белгороде запустили первый городской поезд. Он следует по маршруту от ж/д вокзала до 134 км Белгорода, останавливаясь на платформах Белгород − Сумской, 143 км в микрорайоне Новая жизнь, Заречка в Стрелецком и 136 км в Пушкарном.