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Posted 20 июня 2019,, 14:54

Published 20 июня 2019,, 14:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В микрорайоне Новая жизнь сделают освещение на тропинке к железнодорожному пути

20 июня 2019, 14:54
На работы планируют направить порядка 400 тысяч рублей.

На портале госзакупок опубликовали лот на устройство освещения тропинки к железнодорожному пути в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде. Заказчиком выступило акционерное общество «Дирекция Юго-Западного района».

Максимальная цена контракта – 385 463 рубля. Источник финансирования – собственные средства заказчика.

В документации закупки говорится, что работы проводятся с 3 по 20 июня. Работы выполнит ООО «Прогресс-Строй». Что интересно, на портале госзакупок документы разместили только сегодня, 20 июня.

Напомним, в ноябре 2018 года в Белгороде запустили первый городской поезд. Он следует по маршруту от ж/д вокзала до 134 км Белгорода, останавливаясь на платформах Белгород − Сумской, 143 км в микрорайоне Новая жизнь, Заречка в Стрелецком и 136 км в Пушкарном.

В связи с этим от новостроек в микрорайоне Новая жизнь к железнодорожному пути проложили тропинку, но освещения там не было.

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#Новости#Город#Уличное освещение#Госзакупки#Новости Белгорода#Освещение#Новая жизнь
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