Белгород планирует перейти на уличное освещение нового поколения

Об этом губернатор Белгородской области Евгений Савченко рассказал на заседании правительства 25 октября. По его словам, в регионе от компании-разработчика ждут создания новых светильников, которые намного эффективнее и в несколько раз дешевле светодиодных.
Чтобы город Белгород стал первым в стране, кто перешёл на эти, намного качественнее, светильники.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
В пресс-службе «Россети Центр Белгородэнерго» информацию подтвердили и сообщили, что тестирование инновационных светильников на холодном катоде планируют начать в декабре. При успешном испытании устанавливать вдоль дорог их начнут в 2020 году.
Лампы холодного катода – перспективный люминесцентный источник света, в котором видимый свет излучается люминофором. Он, в свою очередь, светится под воздействием потока электронов, испускаемого эмиттером. Принцип действия аналогичен механизму работы телевизионного кинескопа: вакуумная трубка с экраном, покрытым люминофором, возбуждаемым электронным пучком. То есть в них нет нити накаливания, и, как следствие, нечему перегорать, а выделение тепла незначительно.
При производстве ламп холодного катода не используют токсичные материалы, что решит проблему их утилизации, а массовый выпуск таких изделий значительно дешевле предыдущих технологий (лампы накаливания и люминесцентные).
Лампы холодного катода дают приятный для человеческого глаза спектр излучения, охватывают большую площадь освещаемой поверхности и отличаются высоким сроком службы.