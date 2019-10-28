Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгород планирует перейти на уличное освещение нового поколения

28 октября 2019, 11:00
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
ночное освещение
Город может стать первым субъектом в стране, где установят светильники на холодном катоде.

Об этом губернатор Белгородской области Евгений Савченко рассказал на заседании правительства 25 октября. По его словам, в регионе от компании-разработчика ждут создания новых светильников, которые намного эффективнее и в несколько раз дешевле светодиодных.

Чтобы город Белгород стал первым в стране, кто перешёл на эти, намного качественнее, светильники.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области

В пресс-службе «Россети Центр Белгородэнерго» информацию подтвердили и сообщили, что тестирование инновационных светильников на холодном катоде планируют начать в декабре. При успешном испытании устанавливать вдоль дорог их начнут в 2020 году.

Лампы холодного катода – перспективный люминесцентный источник света, в котором видимый свет излучается люминофором. Он, в свою очередь, светится под воздействием потока электронов, испускаемого эмиттером. Принцип действия аналогичен механизму работы телевизионного кинескопа: вакуумная трубка с экраном, покрытым люминофором, возбуждаемым электронным пучком. То есть в них нет нити накаливания, и, как следствие, нечему перегорать, а выделение тепла незначительно.

При производстве ламп холодного катода не используют токсичные материалы, что решит проблему их утилизации, а массовый выпуск таких изделий значительно дешевле предыдущих технологий (лампы накаливания и люминесцентные).

Лампы холодного катода дают приятный для человеческого глаза спектр излучения, охватывают большую площадь освещаемой поверхности и отличаются высоким сроком службы.

Материалы по теме
Устроили тёмную: где и почему не горит свет в Белгороде и районе?Белгород несколько дней будут освещать светильники из Казани, Барнаула и РостоваСети освещения Белгорода передают в собственность города
#Новости#Уличное освещение#Россети Центр Белгородэнерго#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59