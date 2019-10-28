Белгород планирует перейти на уличное освещение нового поколения

Лампы холодного катода – перспективный люминесцентный источник света, в котором видимый свет излучается люминофором. Он, в свою очередь, светится под воздействием потока электронов, испускаемого эмиттером. Принцип действия аналогичен механизму работы телевизионного кинескопа: вакуумная трубка с экраном, покрытым люминофором, возбуждаемым электронным пучком. То есть в них нет нити накаливания, и, как следствие, нечему перегорать, а выделение тепла незначительно.