Водоканал в Белгородской области оштрафовали за задержку выплаты зарплаты

Posted 6 декабря 2019, 06:49
Published 6 декабря 2019, 06:49
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Исполнительное производство о взыскании с ГУП «Шебекинский водоканал» штрафа за несвоевременную выплату зарплаты уволенному сотруднику было возбуждено районным отделом судебных приставов. После этого на автотранспорт и самоходные машины должника наложили запрет на совершение регистрационных действий.
В управлении ФССП по Белгородской области уточнили, что на приёме у пристава-исполнителя представителю ГУП разъяснили порядок отмены запрета. Это подтолкнуло организацию к погашению задолженности.
Сейчас все запреты сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.