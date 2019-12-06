Водоканал в Белгородской области оштрафовали за задержку выплаты зарплаты

Исполнительное производство о взыскании с ГУП «Шебекинский водоканал» штрафа за несвоевременную выплату зарплаты уволенному сотруднику было возбуждено районным отделом судебных приставов. После этого на автотранспорт и самоходные машины должника наложили запрет на совершение регистрационных действий.