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Posted 6 декабря 2019, 06:49

Published 6 декабря 2019, 06:49

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Водоканал в Белгородской области оштрафовали за задержку выплаты зарплаты

Водоканал в Белгородской области оштрафовали за задержку выплаты зарплаты

6 декабря 2019, 06:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Административный штраф на Шебекинский водоканал наложили за нарушение трудового законодательства. Он составил 30 тыс. рублей.

Исполнительное производство о взыскании с ГУП «Шебекинский водоканал» штрафа за несвоевременную выплату зарплаты уволенному сотруднику было возбуждено районным отделом судебных приставов. После этого на автотранспорт и самоходные машины должника наложили запрет на совершение регистрационных действий.

В управлении ФССП по Белгородской области уточнили, что на приёме у пристава-исполнителя представителю ГУП разъяснили порядок отмены запрета. Это подтолкнуло организацию к погашению задолженности.

Сейчас все запреты сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Шебекино#Долги по зарплате#Водоканал
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