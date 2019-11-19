Приставы заставили РЖД предоставить белгородской семье квартиру

Posted 19 ноября 2019, 07:31
Published 19 ноября 2019, 07:31
Modified 20 августа 2024, 00:46
Updated 20 августа 2024, 00:46
Местный житель вместе с несовершеннолетним ребёнком жил в помещении здания кондукторского резерва, которое получила его мать 24 года назад. Состояние жилья оставляло желать лучшего, как и местоположение, поскольку здание находилось в «неблагоприятной природной окружающей среде».
Суд обязал ОАО «РЖД» предоставить семье благоустроенное жильё площадью не менее 28,80 м2 и как минимум с двумя комнатами. Судебный пристав предупредил должника о возможных последствиях, после чего компания предоставила взыскателю трёхкомнатную квартиру.
В пресс-службе управления добавили, что стороны исполнительного производства заключили договор найма жилого помещения.