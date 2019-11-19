Приставы заставили РЖД предоставить белгородской семье квартиру

Местный житель вместе с несовершеннолетним ребёнком жил в помещении здания кондукторского резерва, которое получила его мать 24 года назад. Состояние жилья оставляло желать лучшего, как и местоположение, поскольку здание находилось в «неблагоприятной природной окружающей среде».