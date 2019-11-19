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Posted 19 ноября 2019, 07:31

Published 19 ноября 2019, 07:31

Modified 20 августа 2024, 00:46

Updated 20 августа 2024, 00:46

Приставы заставили РЖД предоставить белгородской семье квартиру

Приставы заставили РЖД предоставить белгородской семье квартиру

19 ноября 2019, 07:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Исполнительный документ поступил в Старооскольский райотдел судебных приставов УФССП по региону.

Местный житель вместе с несовершеннолетним ребёнком жил в помещении здания кондукторского резерва, которое получила его мать 24 года назад. Состояние жилья оставляло желать лучшего, как и местоположение, поскольку здание находилось в «неблагоприятной природной окружающей среде».

Суд обязал ОАО «РЖД» предоставить семье благоустроенное жильё площадью не менее 28,80 м2 и как минимум с двумя комнатами. Судебный пристав предупредил должника о возможных последствиях, после чего компания предоставила взыскателю трёхкомнатную квартиру.

В пресс-службе управления добавили, что стороны исполнительного производства заключили договор найма жилого помещения.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Ржд#Жилье
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