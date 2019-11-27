Белгородские приставы взыскали 6,8 млн рублей с «Энерготеха»

Posted 27 ноября 2019, 08:12
Published 27 ноября 2019, 08:12
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
Ранее Арбитражный суд Тамбовской области потребовал взыскать с ООО «Энерготех» пени за просрочку договорных обязательств в размере 6,8 млн рублей в пользу юрлица. Добровольный срок исполнения решения фирма пропустила.
В управлении ФССП по Белгородской области сообщили, что взыскание пришлось обратить на расчётные счета организации, а также вынести запрет на совершение регистрационных действий в отношении 18 транспортных средств.
Многомиллионную задолженность приставы списали с банковского счёта. Теперь компании осталось разобраться с исполнительским сбором.
ООО «Энерготех» находится в стадии ликвидации. Общество зарегистрировано в декабре 2013 года. Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ. С 2017 года компания стала ответчиком по 17 арбитражным делам на общую сумму в 35,5 млн рублей.
Участвовали белгородские судебные приставы и в задержке на остановке «Энергомаш» пяти автобусов нелегальных перевозчиков. В то же время бывший сотрудник Борисовского отдела УФССП региона получила тюремный срок за обман 47 должников на 1,3 млн рублей.