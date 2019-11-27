Белгородские приставы взыскали 6,8 млн рублей с «Энерготеха»

Участвовали белгородские судебные приставы и в задержке на остановке «Энергомаш» пяти автобусов нелегальных перевозчиков. В то же время бывший сотрудник Борисовского отдела УФССП региона получила тюремный срок за обман 47 должников на 1,3 млн рублей.