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Posted 13 ноября 2019, 09:59

Published 13 ноября 2019, 09:59

Modified 20 августа 2024, 00:45

Updated 20 августа 2024, 00:45

Находящийся в колонии белгородец погасил долги после вмешательства приставов

Находящийся в колонии белгородец погасил долги после вмешательства приставов

13 ноября 2019, 09:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Он должен был возместить моральный вред.

Житель села Никольское Белгородского района оказался в исправительной колонии за применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти. Суд также обязал мужчину возместить потерпевшему 150 тыс. рублей морального вреда.

Как сообщили в управлении ФССП по региону, пристав направил в колонию постановление об обращении взыскания на заработок должника. Сумма удерживалась и с его пенсии.

Несмотря на тюремное заключение, мужчина нашёл способ окончательно избавиться от долга. Он выплатил остаток и исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. рублей.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Компенсация морального вреда#Моральный вред
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