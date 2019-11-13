Находящийся в колонии белгородец погасил долги после вмешательства приставов

Posted 13 ноября 2019, 09:59
Published 13 ноября 2019, 09:59
Modified 20 августа 2024, 00:45
Updated 20 августа 2024, 00:45
Житель села Никольское Белгородского района оказался в исправительной колонии за применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти. Суд также обязал мужчину возместить потерпевшему 150 тыс. рублей морального вреда.
Как сообщили в управлении ФССП по региону, пристав направил в колонию постановление об обращении взыскания на заработок должника. Сумма удерживалась и с его пенсии.
Несмотря на тюремное заключение, мужчина нашёл способ окончательно избавиться от долга. Он выплатил остаток и исполнительский сбор в размере 10,5 тыс. рублей.