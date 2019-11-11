Приставы помогли бухгалтеру «Нефтехимавтоматики» вернуть долги по зарплате

В ноябре белгородец добился выплаты задолженности от ООО «ПСК Подрядчик». В конце октября приставы списали со счёта АО «Рустехногрупп» 5 млн рублей, а управляющая компания выплатила миллионный долг по зарплате только после ареста транспорта. Наконец, структура ООО УК «ТЮС» в Белгороде задолжала 327 работникам 12 млн рублей.