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Posted 11 ноября 2019, 07:19

Published 11 ноября 2019, 07:19

Modified 20 августа 2024, 03:46

Updated 20 августа 2024, 03:46

Приставы помогли бухгалтеру «Нефтехимавтоматики» вернуть долги по зарплате

Приставы помогли бухгалтеру «Нефтехимавтоматики» вернуть долги по зарплате

11 ноября 2019, 07:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Белгородское предприятие выплатило сотруднику более 300 тыс. рублей.

На исполнение судебным приставам поступили два исполнительных документа о взыскании с БОЗ ФГУП «НПО «Нефтехимавтоматика» долгов по зарплате, компенсации за задержку выплат и морального вреда на общую сумму 309 тыс. рублей.

После получения предупреждения от приставов руководство предприятия решило избежать принудительных мер взыскания и выплатило сотруднице всю сумму. В управлении ФССП по Белгородской области уточнили, что исполнительные производства окончены.

Напомним, «Нефтехимавтоматика» задолжал 2 млн рублей по зарплатам. По данным на апрель этого года, почти 1,9 млн рублей работникам уже удалось вернуть.

В ноябре белгородец добился выплаты задолженности от ООО «ПСК Подрядчик». В конце октября приставы списали со счёта АО «Рустехногрупп» 5 млн рублей, а управляющая компания выплатила миллионный долг по зарплате только после ареста транспорта. Наконец, структура ООО УК «ТЮС» в Белгороде задолжала 327 работникам 12 млн рублей.

По данным Белгородстата на сентябрь выплаты долгов по зарплате в регионе ожидали 558 человек.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы
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