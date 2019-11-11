Приставы помогли бухгалтеру «Нефтехимавтоматики» вернуть долги по зарплате

Posted 11 ноября 2019, 07:19
Published 11 ноября 2019, 07:19
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
На исполнение судебным приставам поступили два исполнительных документа о взыскании с БОЗ ФГУП «НПО «Нефтехимавтоматика» долгов по зарплате, компенсации за задержку выплат и морального вреда на общую сумму 309 тыс. рублей.
После получения предупреждения от приставов руководство предприятия решило избежать принудительных мер взыскания и выплатило сотруднице всю сумму. В управлении ФССП по Белгородской области уточнили, что исполнительные производства окончены.
Напомним, «Нефтехимавтоматика» задолжал 2 млн рублей по зарплатам. По данным на апрель этого года, почти 1,9 млн рублей работникам уже удалось вернуть.
В ноябре белгородец добился выплаты задолженности от ООО «ПСК Подрядчик». В конце октября приставы списали со счёта АО «Рустехногрупп» 5 млн рублей, а управляющая компания выплатила миллионный долг по зарплате только после ареста транспорта. Наконец, структура ООО УК «ТЮС» в Белгороде задолжала 327 работникам 12 млн рублей.