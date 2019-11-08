«Белгородские овощи» погасили долг перед предпринимателем с помощью приставов

Posted 8 ноября 2019, 08:45
Published 8 ноября 2019, 08:45
Modified 20 августа 2024, 03:46
Updated 20 августа 2024, 03:46
Ранее областной арбитраж обязал ООО «Белгородские овощи» выплатить 194 тыс. рублей коммерсанту – именно столько задолжало предприятие за пассажирские перевозки. В общую сумму вошли также проценты за пользование чужими деньгами и расходы, уточнили в региональном УФССП.
Пристав-исполнитель Шебекинского райотдела предупредил должника о последствиях неисполнения решения суда. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, «Белгородские овощи» погасили задолженность в полном объёме до истечения добровольного срока.
В управлении напомнили, что пропуск добровольного срока оплаты долга грозит исполнительским сбором в размере 7 % от совокупной суммы взыскания.