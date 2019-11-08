«Белгородские овощи» погасили долг перед предпринимателем с помощью приставов

Ранее областной арбитраж обязал ООО «Белгородские овощи» выплатить 194 тыс. рублей коммерсанту – именно столько задолжало предприятие за пассажирские перевозки. В общую сумму вошли также проценты за пользование чужими деньгами и расходы, уточнили в региональном УФССП.