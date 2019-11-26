Иностранец попался на сбыте наркотиков в Белгороде

Posted 26 ноября 2019, 08:15
Published 26 ноября 2019, 08:15
Modified 20 августа 2024, 04:30
Updated 20 августа 2024, 04:30
По предварительным данным, 22-летний парень уже успел сделать в городе девять закладок. При обыске у него нашли ещё восемь свёртков с синтетическими наркотиками, сообщили в региональном управлении МВД.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас он находится под стражей.
Напомним, белгородец будет полтора года отдавать десятую часть зарплаты государству за хранение конопли. В ноябре в Белгороде пытались сбыть крупную партию героина. Гражданка Таджикистана получила восемь лет колонии за сбыт того же наркотика в регионе. В одну из колоний области марихуану доставляли с помощью рогатки. А у жителя Курской области в Белгороде изъяли 108 свёртков с наркотиками.