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Posted 26 ноября 2019, 08:15

Published 26 ноября 2019, 08:15

Modified 20 августа 2024, 04:30

Updated 20 августа 2024, 04:30

Иностранец попался на сбыте наркотиков в Белгороде

Иностранец попался на сбыте наркотиков в Белгороде

26 ноября 2019, 08:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Уроженца одной из стран ближнего зарубежья поймали полицейские и росгвардейцы.

По предварительным данным, 22-летний парень уже успел сделать в городе девять закладок. При обыске у него нашли ещё восемь свёртков с синтетическими наркотиками, сообщили в региональном управлении МВД.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, белгородец будет полтора года отдавать десятую часть зарплаты государству за хранение конопли. В ноябре в Белгороде пытались сбыть крупную партию героина. Гражданка Таджикистана получила восемь лет колонии за сбыт того же наркотика в регионе. В одну из колоний области марихуану доставляли с помощью рогатки. А у жителя Курской области в Белгороде изъяли 108 свёртков с наркотиками.

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#Новости#Общество#Иностранец#Наркотики
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