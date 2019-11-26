Иностранец попался на сбыте наркотиков в Белгороде

Напомним, белгородец будет полтора года отдавать десятую часть зарплаты государству за хранение конопли. В ноябре в Белгороде пытались сбыть крупную партию героина. Гражданка Таджикистана получила восемь лет колонии за сбыт того же наркотика в регионе. В одну из колоний области марихуану доставляли с помощью рогатки. А у жителя Курской области в Белгороде изъяли 108 свёртков с наркотиками.