Воронежец сделал в Белгородской области более 50 тайников с наркотиками

Posted 23 сентября 2019, 15:08
Published 23 сентября 2019, 15:08
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
В Старом Осколе оперативники задержали 26-летнего жителя Воронежской области, когда тот делал очередную закладку наркотиков. По предварительным данным, всего таких тайников было более пятидесяти. Правоохранители раскрыли их все.
Из незаконного оборота изъяли более 35 граммов синтетических наркотиков. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
На днях в Белгороде задержали закладчика с ещё большим количеством наркотиков. В начале месяца с килограммом марихуаны в мешке на велосипеде попался житель Старого Оскола. А белгородцы пытались выдать 51 кг марихуаны, перевозимой в прицепе, за траву для кроликов.