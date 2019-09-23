Воронежец сделал в Белгородской области более 50 тайников с наркотиками

На днях в Белгороде задержали закладчика с ещё большим количеством наркотиков. В начале месяца с килограммом марихуаны в мешке на велосипеде попался житель Старого Оскола. А белгородцы пытались выдать 51 кг марихуаны, перевозимой в прицепе, за траву для кроликов.