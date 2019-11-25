Белгородец будет полтора года отдавать 10 % зарплаты государству за хранение конопли

Posted 25 ноября 2019, 10:30
Published 25 ноября 2019, 10:30
Modified 20 августа 2024, 05:33
Updated 20 августа 2024, 05:33
В августе 2019 года житель Прохоровского района нашёл у своего дома дикорастущие кусты конопли. Он сорвал их и отнёс в сарай, часть растений измельчил.
В общей сложности у него обнаружили 943 грамма наркосодержащих растений. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса и присудил ему исправительные работы на 1 год 6 месяцев и удержание из зарплаты в доход государства 10 %.
Напомним, в ноябре в Белгороде пытались сбыть крупную партию героина. Гражданка Таджикистана получила восемь лет колонии за сбыт того же наркотика в регионе. В одну из колоний области марихуану доставляли с помощью рогатки. А у жителя Курской области в Белгороде изъяли 108 свёртков с наркотиками.