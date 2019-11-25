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Posted 25 ноября 2019, 10:30

Published 25 ноября 2019, 10:30

Modified 20 августа 2024, 05:33

Updated 20 августа 2024, 05:33

Белгородец будет полтора года отдавать 10 % зарплаты государству за хранение конопли

Белгородец будет полтора года отдавать 10 % зарплаты государству за хранение конопли

25 ноября 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Найденные во дворе своего дома кусты он хотел сохранить для личного употребления.

В августе 2019 года житель Прохоровского района нашёл у своего дома дикорастущие кусты конопли. Он сорвал их и отнёс в сарай, часть растений измельчил.

В общей сложности у него обнаружили 943 грамма наркосодержащих растений. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса и присудил ему исправительные работы на 1 год 6 месяцев и удержание из зарплаты в доход государства 10 %.

Напомним, в ноябре в Белгороде пытались сбыть крупную партию героина. Гражданка Таджикистана получила восемь лет колонии за сбыт того же наркотика в регионе. В одну из колоний области марихуану доставляли с помощью рогатки. А у жителя Курской области в Белгороде изъяли 108 свёртков с наркотиками.

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#Новости#Происшествия#Наркотики#Прохоровка#Исправительные работы#Конопля
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