Гражданка Таджикистана получила 8 лет колонии за сбыт героина в Белгородской области

Координатора судили в Саратове. Женщину признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Она проведёт в колонии общего режима восемь с половиной лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.