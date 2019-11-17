Гражданка Таджикистана получила 8 лет колонии за сбыт героина в Белгородской области

Posted 17 ноября 2019, 08:10
Published 17 ноября 2019, 08:10
Modified 20 августа 2024, 03:43
Updated 20 августа 2024, 03:43
Организатора схемы распространения героина в нескольких регионах России – гражданку Таджикистана задержали сотрудники белгородского управления ФСБ в Москве в июне 2018 года. Женщина координировала преступную группу, подбирала курьеров, проводила их обучение и инструктаж, доставляла крупные партии героина и снимала помещения для хранения и фасовки наркотиков.
С января по июнь 2018 года ещё четырёх граждан Таджикистана задержали в процессе приготовления героина к сбыту. Из незаконного оборота изъяли более 2 кг наркотиков.
Координатора судили в Саратове. Женщину признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Она проведёт в колонии общего режима восемь с половиной лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.