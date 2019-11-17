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Posted 17 ноября 2019, 08:10

Published 17 ноября 2019, 08:10

Modified 20 августа 2024, 03:43

Updated 20 августа 2024, 03:43

Гражданка Таджикистана получила 8 лет колонии за сбыт героина в Белгородской области

Гражданка Таджикистана получила 8 лет колонии за сбыт героина в Белгородской области

17 ноября 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Преступная группа действовала также в Краснодарском каре, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской и Курской областей.

Организатора схемы распространения героина в нескольких регионах России – гражданку Таджикистана задержали сотрудники белгородского управления ФСБ в Москве в июне 2018 года. Женщина координировала преступную группу, подбирала курьеров, проводила их обучение и инструктаж, доставляла крупные партии героина и снимала помещения для хранения и фасовки наркотиков.

С января по июнь 2018 года ещё четырёх граждан Таджикистана задержали в процессе приготовления героина к сбыту. Из незаконного оборота изъяли более 2 кг наркотиков.

Координатора судили в Саратове. Женщину признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Она проведёт в колонии общего режима восемь с половиной лет, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

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