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Posted 17 сентября 2019, 17:00

Published 17 сентября 2019, 17:00

Modified 1 декабря 2024, 07:10

Updated 1 декабря 2024, 07:10

Тема дня: жители Курска платят за жилищно-коммунальные услуги меньше белгородцев

Тема дня: жители Курска платят за жилищно-коммунальные услуги меньше белгородцев

17 сентября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Стоимость ЖКУ для жителей Белгородской области оказалась самой высокой в Черноземье.

РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Белгородская область заняла 24-е место. Среднестатистическая семья региона тратит на ЖКУ 8,8 % своего дохода, или 3 829 рублей. При этом за год в процентах зафиксировали рост на 0,6 п.п.

С Дагестаном и Ингушетией нам, конечно, не сравниться. Но и в Татарстане люди платят меньше – 3 658 рублей в среднем, или 7,1 % дохода. Причём процент этот за год там снизился. Меньше белгородцев платят жители Новосибирской области, Алтая, Башкортостана, а также соседней Курской области – 3 153 рубля, или 8,4 % дохода семьи.

По абсолютным расходам Белгородская область заняла 45-е место с конца. По изменению доли доходов, пущенных на ЖКУ, за год – замкнула седьмой десяток. В 37 регионах жители стали платить в процентах чуть меньше, в Белгородской области наблюдается рост на 0,6 %.

Белгородские управляющие компании этим летом необоснованно завышали тарифы. Если сравнить плату за ЖКУ в Белгороде и Казахстане, что сделали на заседании общественного совета при департаменте ЖКХ региона в конце августа, то сравнение будет тоже не в пользу Белгорода – в том же Павлодаре платят меньше, хотя зарабатывают примерно столько же.

Напомним также, что Белгородская область называлась в числе пилотных регионов, где введут добровольное страхование жилья. Правда, в департаменте ЖКХ успокоили, что в ближайшее время этот пункт в платёжках белгородцев не появится.

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