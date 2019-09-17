Тема дня: жители Курска платят за жилищно-коммунальные услуги меньше белгородцев

С Дагестаном и Ингушетией нам, конечно, не сравниться. Но и в Татарстане люди платят меньше – 3 658 рублей в среднем, или 7,1 % дохода. Причём процент этот за год там снизился. Меньше белгородцев платят жители Новосибирской области, Алтая, Башкортостана, а также соседней Курской области – 3 153 рубля, или 8,4 % дохода семьи.