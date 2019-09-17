Белгородцы платят за ЖКУ больше жителей соседних регионов

Согласно рейтингу РИА «Новости», доля расходов на жилищно-коммунальные услуги среднестатистической семьи в Белгородской области по итогам 2018 года составила 8,8 %, или 3,8 тыс. рублей в месяц. Этот показатель оказался самым большим в Черноземье: жители Воронежской области платят 3,7 тыс. (9,3 % от заработка), Курской области – 3,1 тыс. (8,4 %).
В Липецкой области расходы на услуги ЖКХ оцениваются в 3,4 тыс. рублей (9,1 % от заработка), а в Тамбовской – в 3,2 тыс. (10,2 %). В целом по России самые высокие расходы на ЖКУ несут жители Камчатского края – 9,7 тыс. рублей, или 15 % от заработка. Наименьшая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в Дагестане – 4,6 %, или 2,4 тыс. рублей.
На прошлой неделе мы писали о том, как управляющие компании Белгородской области необоснованно завышают тарифы и «выдумывают» услуги.
В конце августа на общественном совете по ЖКХ сравнили размер платы за ЖКУ в Белгороде и казахстанском городе Павлодар, откуда родом мэр Белгорода Юрий Галдун. Оказалось, что при сравнимых доходах, белгородцы платят за ЖКУ намного больше.