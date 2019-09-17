Белгородцы платят за ЖКУ больше жителей соседних регионов

В Липецкой области расходы на услуги ЖКХ оцениваются в 3,4 тыс. рублей (9,1 % от заработка), а в Тамбовской – в 3,2 тыс. (10,2 %). В целом по России самые высокие расходы на ЖКУ несут жители Камчатского края – 9,7 тыс. рублей, или 15 % от заработка. Наименьшая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в Дагестане – 4,6 %, или 2,4 тыс. рублей.