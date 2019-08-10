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Posted 10 августа 2019, 06:10

Published 10 августа 2019, 06:10

Modified 20 августа 2024, 01:16

Updated 20 августа 2024, 01:16

Департамент ЖКХ Белгородской области: в августе платёжки белгородцев не изменятся

Департамент ЖКХ Белгородской области: в августе платёжки белгородцев не изменятся

10 августа 2019, 06:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Когда белгородцам ожидать появление новой графы в едином платёжном документе и зачем нужны изменения, разъяснили в департаменте ЖКХ Белгородской области.

«В настоящее время в средствах массовой информации активно обсуждается тема добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также возможное появление соответствующей графы в едином платёжном документе (ЕПД) россиян.

Это связано со вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 № 320-ФЗ и недавними трагическими событиями в Иркутской области, где в результате паводка многие жители лишись жилья и поэтому вопрос его предоставления стоит особенно остро.

Федеральный закон № 320-ФЗ предполагает развитие нового вида страхования жилья, которое, впрочем, успешно реализуется в Москве на протяжении более 20 лет. Для этого Всероссийский союз страховщиков провёл анализ и выявил субъекты, в которых уже значительно развито страховое направление деятельности. Средства массовой информации, ссылаясь на руководство Союза, указывают различные данные по количеству (от четырёх до четырнадцати) и составу регионов, способных принять участие в реализации норм закона, среди которых обозначают и Белгородскую область.

Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства обращает внимание на преждевременность озвученных в публичном пространстве выводов, основанных исключительно на предварительных расчётах страховщиков.

На сегодняшний день для того, чтобы внести изменения в единый платёжный документ белгородцев – добавить строку «Добровольное страхование жилья от ЧС», необходимо в первую очередь разработать, утвердить и приступить к реализации программы организации возмещения ущерба жилым помещениям граждан. Такое право предоставлено органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Программа предусматривает:

  • страхование жилых помещений наряду с оказанием помощи за счёт средств бюджетов Российской Федерации;
  • перечень лиц, которые могут принять участие в программе в качестве страхователей, их права и обязанности, порядок возмещения ущерба
  • список подлежащих страхованию рисков;
  • порядок включения страховщиков в программу и доведения информации о них до населения;
  • срок действия договора страхования (не менее 1 года);
  • размеры страховых сумм по риску;
  • характеристику жилищного фонда;
  • порядок направления страховщиком предложения заключить договор страхования и принятия предложения страхователем, предоставления страхователю подписанного страховщиком договора;
  • порядок заключения договора и способы уплаты страховой премии, включая право страхователя на уплату страховой премии в рассрочку;
  • порядок и сроки возмещения ущерба.

Включение в ЕПД графы о страховании – один из возможных вариантов, предлагаемых для удобства плательщиков. В любом случае, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций является добровольным: оплачивать указанную в квитанции сумму или нет, каждый решает самостоятельно.

Внимательно изучив платёжный документ за август, жители Белгородской области могут убедиться в отсутствии каких-либо изменений. В последующие месяцы они также не предвидятся.

Следует отметить, что согласно вступившему в силу документу, оказание субъектом РФ помощи в возмещении ущерба за утраченное или повреждённое жилое помещение не является основанием для отказа или уменьшения размера возмещения страховщиком», пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что Белгородская область вошла в число пилотных проектов, где запустят новую схему добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Сделано это для того, чтобы компенсации в случае разрушения дома выплачивались страховщиками, а не государством. Это гарантирует полное возмещение его стоимости в случае утраты.

Сообщалось, что в платёжках за услуги ЖКХ жителей Белгородской области появится дополнительная строка «Добровольное страхование жилья от ЧС». Предварительная стоимость услуги составит 300 рублей в год. При нежелании платить собственник сможет просто вычеркнуть строку из платёжки. Аналогичная программа уже более 20 лет действует в Москве.

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