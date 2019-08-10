Департамент ЖКХ Белгородской области: в августе платёжки белгородцев не изменятся

Федеральный закон № 320-ФЗ предполагает развитие нового вида страхования жилья, которое, впрочем, успешно реализуется в Москве на протяжении более 20 лет. Для этого Всероссийский союз страховщиков провёл анализ и выявил субъекты, в которых уже значительно развито страховое направление деятельности. Средства массовой информации, ссылаясь на руководство Союза, указывают различные данные по количеству (от четырёх до четырнадцати) и составу регионов, способных принять участие в реализации норм закона, среди которых обозначают и Белгородскую область.