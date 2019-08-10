Департамент ЖКХ Белгородской области: в августе платёжки белгородцев не изменятся

Posted 10 августа 2019, 06:10
Published 10 августа 2019, 06:10
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
«В настоящее время в средствах массовой информации активно обсуждается тема добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также возможное появление соответствующей графы в едином платёжном документе (ЕПД) россиян.
Это связано со вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 № 320-ФЗ и недавними трагическими событиями в Иркутской области, где в результате паводка многие жители лишись жилья и поэтому вопрос его предоставления стоит особенно остро.
Федеральный закон № 320-ФЗ предполагает развитие нового вида страхования жилья, которое, впрочем, успешно реализуется в Москве на протяжении более 20 лет. Для этого Всероссийский союз страховщиков провёл анализ и выявил субъекты, в которых уже значительно развито страховое направление деятельности. Средства массовой информации, ссылаясь на руководство Союза, указывают различные данные по количеству (от четырёх до четырнадцати) и составу регионов, способных принять участие в реализации норм закона, среди которых обозначают и Белгородскую область.
Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства обращает внимание на преждевременность озвученных в публичном пространстве выводов, основанных исключительно на предварительных расчётах страховщиков.
На сегодняшний день для того, чтобы внести изменения в единый платёжный документ белгородцев – добавить строку «Добровольное страхование жилья от ЧС», необходимо в первую очередь разработать, утвердить и приступить к реализации программы организации возмещения ущерба жилым помещениям граждан. Такое право предоставлено органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Программа предусматривает:
Включение в ЕПД графы о страховании – один из возможных вариантов, предлагаемых для удобства плательщиков. В любом случае, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций является добровольным: оплачивать указанную в квитанции сумму или нет, каждый решает самостоятельно.
Внимательно изучив платёжный документ за август, жители Белгородской области могут убедиться в отсутствии каких-либо изменений. В последующие месяцы они также не предвидятся.
Следует отметить, что согласно вступившему в силу документу, оказание субъектом РФ помощи в возмещении ущерба за утраченное или повреждённое жилое помещение не является основанием для отказа или уменьшения размера возмещения страховщиком», пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что Белгородская область вошла в число пилотных проектов, где запустят новую схему добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Сделано это для того, чтобы компенсации в случае разрушения дома выплачивались страховщиками, а не государством. Это гарантирует полное возмещение его стоимости в случае утраты.
Сообщалось, что в платёжках за услуги ЖКХ жителей Белгородской области появится дополнительная строка «Добровольное страхование жилья от ЧС». Предварительная стоимость услуги составит 300 рублей в год. При нежелании платить собственник сможет просто вычеркнуть строку из платёжки. Аналогичная программа уже более 20 лет действует в Москве.