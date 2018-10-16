От белгородцев до 30 октября ждут предложений по бюджету на 2019 год

Posted 16 октября 2018,, 10:36
Published 16 октября 2018,, 10:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно постановлению правительства Белгородской области, публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов назначены на 30 октября. Пройдут они по адресу в Белгороде: проспект Славы, 72, актовый зал, 5-й этаж. Начало в 11:00.
Документ также утверждает состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.
Предложения по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принимаются до 30 октября. Оставить их можно ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: город Белгород, проспект Славы, 72, кабинет 405 или через официальный сайт регионального департамента финансов и бюджетной политики.