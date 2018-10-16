От белгородцев до 30 октября ждут предложений по бюджету на 2019 год

Предложения по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принимаются до 30 октября. Оставить их можно ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: город Белгород, проспект Славы, 72, кабинет 405 или через официальный сайт регионального департамента финансов и бюджетной политики.