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Posted 16 октября 2018,, 10:36

Published 16 октября 2018,, 10:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

От белгородцев до 30 октября ждут предложений по бюджету на 2019 год

16 октября 2018, 10:36
Публичные слушания по проекту бюджета запланированы на последний день месяца.

Согласно постановлению правительства Белгородской области, публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов назначены на 30 октября. Пройдут они по адресу в Белгороде: проспект Славы, 72, актовый зал, 5-й этаж. Начало в 11:00.

Документ также утверждает состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

Предложения по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принимаются до 30 октября. Оставить их можно ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: город Белгород, проспект Славы, 72, кабинет 405 или через официальный сайт регионального департамента финансов и бюджетной политики.

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