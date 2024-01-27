Юные спортсмены

«Хвалят сосиски»: Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Липецкой области

На сегодняшний день в одном из учреждений Липецкой области отдыхают 86 детей из Белгородской области. Их навестил глава региона Вячеслав Гладков.