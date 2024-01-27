Из Белгородской области в Казань отправляют 235 юных спортсменов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что 27 января из Белгородской области в Казань выезжают 235 юных спортсменов. Губернатор выразил благодарность министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину, главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, а также мэру Казани Ильсуру Метшину за предложение.
Спортивные объекты, безусловно, являются одними из лучших. Уверен, что у наших детей будут огромные впечатления, огромные положительные эмоции по возвращении домой.
Вячеслав Гладков
Напомним, 25 января более 400 юных белгородцев поехали в Анапу и Пензу. Это проживающие областного центра, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского горокругов.
Ранее из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода выехали в другие регионы. Несовершеннолетних разместили на 21 день в загородных лагерях и санаториях. В двух областях дети останутся ещё на одну смену.