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Из Белгородской области в Казань отправляют 235 юных спортсменов

Из Белгородской области в Казань отправляют 235 юных спортсменов

27 января 2024, 06:38
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в Казани лучшие спортивные объекты.

Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что 27 января из Белгородской области в Казань выезжают 235 юных спортсменов. Губернатор выразил благодарность министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину, главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, а также мэру Казани Ильсуру Метшину за предложение.

Спортивные объекты, безусловно, являются одними из лучших. Уверен, что у наших детей будут огромные впечатления, огромные положительные эмоции по возвращении домой.
Вячеслав Гладков

Напомним, 25 января более 400 юных белгородцев поехали в Анапу и Пензу. Это проживающие областного центра, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского горокругов.

Ранее из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода выехали в другие регионы. Несовершеннолетних разместили на 21 день в загородных лагерях и санаториях. В двух областях дети останутся ещё на одну смену.

Что будет с обучением детей с РАС и вывезут ли детей-инвалидов в другие регионы?
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#Белгородская область#Казань#Юные спортсмены#Белгород#Кристина Семенчук#Спортивные объекты#Областной центр#Оперативная обстановка#Загородные лагеря
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