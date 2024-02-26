Супергерои

«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ

Местный житель остался недоволен костюмом Супермена и попросил аниматоров поговорить с руководством. Видео разместили в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди». С позицией мужчины согласились не все.