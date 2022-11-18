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В России запретят использование образов западных героев на детских утренниках

Вчера, 21:14
Фото: pxhere.com
Теперь на новогодних утренниках будут продвигать образ русского воина, сообщили в информационном агентстве URA.RU.

В России на детских новогодних утренниках запретят использовать образы западных героев. Теперь больше внимания будут уделять образу русского воина. Об этом сказано в методичке, которую агентству прислала городская администрация.

При подготовке детских мероприятий использовать сюжеты и героев русских народных сказок и фольклора, российских мультфильмов и кино, отказавшись от использования образов из западных комиксов и детской литературы. Сделать акцент на образ русского воина — справедливого освободителя.
говорится в методичке
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#Александра Склярова#Культура#Россия#Утренники#Запрет#Супергерои
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