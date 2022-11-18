В России запретят использование образов западных героев на детских утренниках

В России на детских новогодних утренниках запретят использовать образы западных героев. Теперь больше внимания будут уделять образу русского воина. Об этом сказано в методичке, которую агентству прислала городская администрация.
При подготовке детских мероприятий использовать сюжеты и героев русских народных сказок и фольклора, российских мультфильмов и кино, отказавшись от использования образов из западных комиксов и детской литературы. Сделать акцент на образ русского воина — справедливого освободителя.
говорится в методичке