Стас Пьеха

День всех влюблённых в Стаса Пьеху в Белгороде не состоится

14 февраля в ДК «Энергомаш» в Белгороде должен был пройти концерт Стаса Пьехи. Как Бел.Ру сообщили в кассе дома культуры, мероприятие переносится на неопределённый срок. Причина — сорванные связки певца.