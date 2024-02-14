Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля

В понедельник должен был состояться концерт в Орле. Перед этим певцу ставили капельницы и ингаляции, чтобы нормализовать его состояние, однако с утра Пьеха встал без голоса. Перед началом концерта певец вышел к зрителям, извинился, сообщил, что не сможет выступить. Зрители поддержали певца.