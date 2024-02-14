Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Стас Пьеха должен был выступить в Белгороде, Орле и Курске, однако концерты отменили. Как сообщила агентству сестра певца Эрика Быстрова, такое решение связано с повреждением связок. Сейчас рассматриваются новые даты для проведения концертов.
Стас Пьеха был у врача, который сообщил ему, что у него повреждены связки. Несколько дней ему необходимо молчать. Сестра подчеркнула, что концерты перенесут на новые даты, артист приедет обязательно.
В понедельник должен был состояться концерт в Орле. Перед этим певцу ставили капельницы и ингаляции, чтобы нормализовать его состояние, однако с утра Пьеха встал без голоса. Перед началом концерта певец вышел к зрителям, извинился, сообщил, что не сможет выступить. Зрители поддержали певца.
Напомним, что концерт артиста в Белгороде должен был состояться 14 февраля. О проблемах с голосовыми связками рассказывал и сам певец. 15 февраля должен был пройти концерт в Курске.
Стоит отметить, что в прошлом году свои концерты в Белгороде отменили несколько артистов, подробнее — в нашем материале.