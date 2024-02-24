Олег Розенталь

В Белгороде выставили на торги ТРЦ «Спутник-Стиль»

Стоимость недвижимости оценили в 250 млн рублей. Здание принадлежит бывшему депутату горсовета Олегу Розенталю. Ему также принадлежит ряд организаций в Сочи и фирмы в Белгороде.