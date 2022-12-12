В Белгороде выставили на торги ТРЦ «Спутник-Стиль»

Помимо фирмы «Торговый дом „Семейный“», Розенталю принадлежат доли в компаниях «Вау парк», «Вокруг света», «Дежавю-Сочи» в Краснодарском крае и КФХ «Спутник» в Белгородском районе. Кроме этого он является собственником организаций «Каштан», «Комфорт», «Мечта», «Олимп», «Уют» в Белгороде и ряда других компаний.