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В Белгороде выставили на торги ТРЦ «Спутник-Стиль»

Сегодня, 14:58
Фото: портал DA
Стоимость недвижимости оценили в 250 млн рублей. Здание принадлежит бывшему депутату горсовета Олегу Розенталю. Ему также принадлежит ряд организаций в Сочи и фирмы в Белгороде.

Сообщение о продаже  крупнейшего торгово-развлекательного центра в Белгороде было опубликовано на портале DA. За недвижимость планируют выручить 250 млн рублей. На данный момент «Спутник-Стиль» находится в законсервированном состоянии.

Площадь здания — 12 896,3 кв. м., а площадь паркинга — 9 870 кв. м. В описании лота также сказано, что площади ТРЦ заполнены арендаторами частично, поэтому у нового владельца будет возможность привести новых предпринимателей. Здание располагается на улице Магистральная.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», «Спутник-Стиль» (ООО «Торговый дом «Семейный») является собственностью Олега Розенталя. Руководит компанией Елена Алиева. По итогам 2021 года убыток организации «Торговый дом „Семейный“» превысил 6,1 млн рублей.

Помимо фирмы «Торговый дом „Семейный“», Розенталю принадлежат доли в компаниях «Вау парк», «Вокруг света», «Дежавю-Сочи» в Краснодарском крае и КФХ «Спутник» в Белгородском районе. Кроме этого он является собственником организаций «Каштан», «Комфорт», «Мечта», «Олимп», «Уют» в Белгороде и ряда других компаний.

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