Новые игроки

Белгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока

В команду пришли Артур Максимчук, Илья Бурюкин, Илья Винников и Влад Палажнов. В то же время белгородцев покинул Данила Боков, сообщили в пресс-службе футбольного «Салюта».