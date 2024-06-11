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В «Белогорье» рассказали о новых игроках

Из «Шахтёра», «Факела» и «Кузбасса»: новые игроки пополнили состав «Белогорья»

11 июня 2024, 11:57
Фото: официальный сайт ВК «Белогорье»

В «Белогорье» рассказали о новых игроках

Состав клуба пополнили Андрей Марченко, Александр Мельников и Валентин Голубев. Какие позиции они займут, рассказали в пресс-службе волейбольного клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» поделился информацией об обновлении команды. В начале месяца новыми «львами» стали Андрей Марченко, Александр Мельников и Валентин Голубев.

Позицию доигровщика займёт Андрей Марченко из белорусского «Шахтёра». Александр Мельников, который последние три года играл за «Факел», займёт место центрального блокирующего. Бывший игрок клуба «Кузбасс» Валентин Голубев будет в команде либеро.

Напомним, что «Белогорье» ранее стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу. О возможных изменениях в составе команды Бел.Ру писало ранее.

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#Анна Щербинина#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Белгород#Новые игроки
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