Из «Шахтёра», «Факела» и «Кузбасса»: новые игроки пополнили состав «Белогорья»

Позицию доигровщика займёт Андрей Марченко из белорусского «Шахтёра». Александр Мельников, который последние три года играл за «Факел», займёт место центрального блокирующего. Бывший игрок клуба «Кузбасс» Валентин Голубев будет в команде либеро.