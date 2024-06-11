Из «Шахтёра», «Факела» и «Кузбасса»: новые игроки пополнили состав «Белогорья»

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Волейбольный клуб «Белогорье» поделился информацией об обновлении команды. В начале месяца новыми «львами» стали Андрей Марченко, Александр Мельников и Валентин Голубев.
Позицию доигровщика займёт Андрей Марченко из белорусского «Шахтёра». Александр Мельников, который последние три года играл за «Факел», займёт место центрального блокирующего. Бывший игрок клуба «Кузбасс» Валентин Голубев будет в команде либеро.
Напомним, что «Белогорье» ранее стало бронзовым призёром чемпионата России по волейболу. О возможных изменениях в составе команды Бел.Ру писало ранее.