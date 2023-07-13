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Белгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока

13 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI
В команду пришли Артур Максимчук, Илья Бурюкин, Илья Винников и Влад Палажнов. В то же время белгородцев покинул Данила Боков, сообщили в пресс-службе футбольного «Салюта».
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Футбол

Состав «Салюта» пополнили четверо новых игроков. Подробнее о них рассказали в пресс-службе клуба.

23-летний Илья Бурюкин пришёл в команду в качестве полузащитника. На профессиональном уровне Бурюкин играет уже семь лет. За это время в первой и второй лигах провёл 92 матча, забил девять голов. Последние пять лет играл в омском «Иртыше». Также выступал за «Крылья Советов-2», «Крылья Советов-М» и «Ладу-Тольятти».

Артур Максимчук — воспитанник казанского «Рубина». Теперь он будет нападающим в команде. Несмотря на то, что спортсмену 21 год, он успел выступить за «Рубин-М», «Сатурн», московский «Спартак-2», «Акрон» и «Новосибирск».

Уроженец Губкина Илья Винников тоже присоединился к команду. 20-летний полузащитник начинал футбольный путь в ДЮСШ №3 под руководством Михаила Полупанова. В 13 лет Илья уехал в академию московского «Локомотива». Прошлый сезон провёл в новороссийском «Черноморце», который стал чемпионом второй лиги. Также выступал за «Локомотив-М» в молодёжном первенстве, затем за «Локомотив-Казанку» на профессиональном уровне.

Ещё одним новичком стал молодой защитник Влад Палажнов. Он обучался футбольному мастерству в академии «Кубани», академии имени Виктора Понедельника и московской СШ-75. В прошлом сезоне за «Сахалинец» смог забить два гола. Ранее играл за «Оренбург-М», майкопскую «Дружбу» и «Урал-2».

В то же время Данила Боков, защищавший ворота «Салюта» весной этого года, продолжит карьеру в песчанокопской «Чайке». За 10 матчей в составе «Салюта» в шести он смог сохранить ворота в неприкосновенности. Однако по окончании сезона аренда закончилась.

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