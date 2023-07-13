Белгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока

23-летний Илья Бурюкин пришёл в команду в качестве полузащитника. На профессиональном уровне Бурюкин играет уже семь лет. За это время в первой и второй лигах провёл 92 матча, забил девять голов. Последние пять лет играл в омском «Иртыше». Также выступал за «Крылья Советов-2», «Крылья Советов-М» и «Ладу-Тольятти».