12-летний белгородец докажет Тине Канделаки, что он умнее всех

Ученик шестого класса Георгий Касницкий принял участие в новом интеллектуальном шоу на федеральном телеканале. Посмотреть выпуск с ним можно уже сегодня, 21 марта.