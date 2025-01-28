bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 10:49

Published 28 января, 10:49

Modified 28 января, 11:46

Updated 28 января, 11:46

Белгородцы пожаловались на тверк в районном Доме культуры

Белгородца возмутили «развратные танцы» в ДК. Что отвечают местные власти?

28 января 2025, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцы пожаловались на тверк в районном Доме культуры

Неожиданный для посетителей учреждения культуры танец белгородцы заметили в ДК посёлка Волоконовка. На случившееся один из жителей пожаловался в Сети.

Некоторые жители Волоконовки пожаловались на местный Дом культуры, в котором станцевали, по их мнению, «развратные танцы» под иностранную музыку. Один из местных жителей решил поинтересоваться в Сети, что о произошедшем думает руководство учреждения и не пора ли им «с трудовой книжкой домой».

«Хотелось бы понимания, насколько допустимо такое поведение в стенах культурного учреждения?» — задал вопросы местный житель.

На самом видео запечатлена группа подростков в ДК. Одна из девочек исполнила что-то похожее на тверк.

Обращение заметил первый замглавы Волоконовского района Евгений Сотников. Он объяснил, что с девочкой и руководителями её школы провели беседу о недопустимости такого поведения. Её родителям о случившемся тоже сообщили.

Смелые люди: белгородцы устроили танцы в парке Победы перед ракетной опасностью
Узнать подробнее
Читайте также:
Танцы на кладбище: женщина в камуфляже сбила деревянный крест с могилыБелгородец и курянин отметили аванс танцами на чужом автомобилеБелгородцам показали в танце, что не может сделать человек при инсульте (видео)
#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Танцы#Белгород#Учреждение культуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика