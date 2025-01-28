Белгородца возмутили «развратные танцы» в ДК. Что отвечают местные власти?

Posted 28 января, 10:49
Published 28 января, 10:49
Modified 28 января, 11:46
Updated 28 января, 11:46
Некоторые жители Волоконовки пожаловались на местный Дом культуры, в котором станцевали, по их мнению, «развратные танцы» под иностранную музыку. Один из местных жителей решил поинтересоваться в Сети, что о произошедшем думает руководство учреждения и не пора ли им «с трудовой книжкой домой».
«Хотелось бы понимания, насколько допустимо такое поведение в стенах культурного учреждения?» — задал вопросы местный житель.
На самом видео запечатлена группа подростков в ДК. Одна из девочек исполнила что-то похожее на тверк.
Обращение заметил первый замглавы Волоконовского района Евгений Сотников. Он объяснил, что с девочкой и руководителями её школы провели беседу о недопустимости такого поведения. Её родителям о случившемся тоже сообщили.