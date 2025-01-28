Белгородца возмутили «развратные танцы» в ДК. Что отвечают местные власти?

Некоторые жители Волоконовки пожаловались на местный Дом культуры, в котором станцевали, по их мнению, «развратные танцы» под иностранную музыку. Один из местных жителей решил поинтересоваться в Сети, что о произошедшем думает руководство учреждения и не пора ли им «с трудовой книжкой домой».