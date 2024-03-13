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Published Сегодня, 09:33

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Крест

Танцы на кладбище: женщина в камуфляже сбила деревянный крест с могилы

13 марта 2024, 09:33
Фото: 1MI
Крест

В полицию передали информацию о танцах на кладбище под Белгородом

По словам очевидцев, видео танцев было снято на кладбище в Томаровке Яковлевского округа. Там женщина в камуфляже сбила деревянный крест с одной из могил. Известно, что случившееся уже проверяют правоохранители.

Белгородка опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой женщина в камуфляжной форме танцует под музыку на кладбище. Во время танца она сбила ногой деревянный крест с одной из могил.

На видеозаписи появляется также один мужчина в камуфляже, ещё один — снимает видео. Кроме этого, вблизи слышался женский голос.

По словам женщины, которая опубликовала видеозапись в интернете, случившееся сняли в Томаровке Яковлевского горокруга.

Глава муниципального образования Олег Медведев увидел обращение и ответил, что информация уже отрабатывается правоохранительными органами.

Танцующая на кладбище под Белгородом женщинаТанцующая на кладбище под Белгородом женщина
Танцующая на кладбище под Белгородом женщина Танцующая на кладбище под Белгородом женщина
Танцующая на кладбище под Белгородом женщина Танцующая на кладбище под Белгородом женщина
Танцующая на кладбище под Белгородом женщина Танцующая на кладбище под Белгородом женщина
Танцующая на кладбище под Белгородом женщина
Фото: кадры из видео
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#Общество#Белгородская область#Танцы#Новости Белгорода#Кладбище#Томаровка#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Камуфляж
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