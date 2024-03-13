Танцы на кладбище: женщина в камуфляже сбила деревянный крест с могилы

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Белгородка опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой женщина в камуфляжной форме танцует под музыку на кладбище. Во время танца она сбила ногой деревянный крест с одной из могил.
На видеозаписи появляется также один мужчина в камуфляже, ещё один — снимает видео. Кроме этого, вблизи слышался женский голос.
По словам женщины, которая опубликовала видеозапись в интернете, случившееся сняли в Томаровке Яковлевского горокруга.
Глава муниципального образования Олег Медведев увидел обращение и ответил, что информация уже отрабатывается правоохранительными органами.