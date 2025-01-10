bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 07:21

Published 10 января, 07:21

Modified 10 января, 07:23

Updated 10 января, 07:23

«Россети Центр» электрифицировали социально значимые объекты в Белгороде и Туле

«Россети Центр» электрифицировали социально значимые объекты в Белгороде и Туле

10 января 2025, 07:21
Энергетики завершили работы по технологическому присоединению объектов здравоохранения: двух поликлиник в Белгороде и областного центра реабилитации инвалидов в Туле.

Специалисты «Белгородэнерго» подключили к электросетям строящуюся детскую поликлинику № 3. Для выдачи 491 кВт мощности проложили кабельные линии и установили комплектную трансформаторную подстанцию с современным отечественным оборудованием. Открытие учреждения запланировано на первую половину 2025 года. Здесь будут принимать как педиатры, так и узкие специалисты.

Кроме того, белгородские энергетики увеличили выдачу мощности городской поликлинике № 8 в Белгороде до 332 кВт. Дополнительные 150 кВт позволили учреждению подключить новое энергоемкое медицинское оборудование. Сегодня поликлиника работает в штатном режиме, за сутки в ней принимают до 700 посетителей.

Сотрудники Тулэнерго обеспечили электроэнергией областной Центр реабилитации инвалидов. Они построили кабельную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,3 км и заменили рубильники в трансформаторных подстанциях. Общая присоединенная мощность составила 254 кВт. Все работы выполнены в установленные сроки.

Источник: телеграм-канал «Россети Центр»

Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»
Узнать подробнее
Читайте также:
Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»Энергетики оперативно устраняют нарушения электроснабжения, вызванные стихией
#Алёна Мальцева#Белгород#Электрификация#Россети Центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика