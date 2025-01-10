«Россети Центр» электрифицировали социально значимые объекты в Белгороде и Туле

Специалисты «Белгородэнерго» подключили к электросетям строящуюся детскую поликлинику № 3. Для выдачи 491 кВт мощности проложили кабельные линии и установили комплектную трансформаторную подстанцию с современным отечественным оборудованием. Открытие учреждения запланировано на первую половину 2025 года. Здесь будут принимать как педиатры, так и узкие специалисты.