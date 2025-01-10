«Россети Центр» электрифицировали социально значимые объекты в Белгороде и Туле

Posted 10 января, 07:21
Published 10 января, 07:21
Modified 10 января, 07:23
Updated 10 января, 07:23
Специалисты «Белгородэнерго» подключили к электросетям строящуюся детскую поликлинику № 3. Для выдачи 491 кВт мощности проложили кабельные линии и установили комплектную трансформаторную подстанцию с современным отечественным оборудованием. Открытие учреждения запланировано на первую половину 2025 года. Здесь будут принимать как педиатры, так и узкие специалисты.
Кроме того, белгородские энергетики увеличили выдачу мощности городской поликлинике № 8 в Белгороде до 332 кВт. Дополнительные 150 кВт позволили учреждению подключить новое энергоемкое медицинское оборудование. Сегодня поликлиника работает в штатном режиме, за сутки в ней принимают до 700 посетителей.
Сотрудники Тулэнерго обеспечили электроэнергией областной Центр реабилитации инвалидов. Они построили кабельную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,3 км и заменили рубильники в трансформаторных подстанциях. Общая присоединенная мощность составила 254 кВт. Все работы выполнены в установленные сроки.
Источник: телеграм-канал «Россети Центр»