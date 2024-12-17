Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»

Энергетики одними из первых прибывают в приграничье после обстрелов. Сотрудники «Белгородэнерго» с постоянным риском для жизни стараются выполнить аварийно-восстановительные работы в максимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее вернуть в дома жителей свет. Кроме того, в этом году в «Белгородэнерго» многократно усилены мероприятия по антитеррористической защищённости энергообъектов в приграничье, а также персонала.