Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»

Posted 17 декабря, 14:16
Published 17 декабря, 14:16
Modified 17 декабря, 14:18
Updated 17 декабря, 14:18
17 декабря генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провёл ежегодную пресс-конференцию. Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате.
В начале своего выступления Игорь Маковский поздравил сотрудников компании с юбилеем — 17 февраля ПАО «Россети Центр» исполняется 20 лет. Сам Игорь Маковский выступал из нового координационного центра — сердца и мозгового центра компании, куда стекаются все данные из первичных производственных подразделений.
Спикер также напомнил, что ПАО «Россети Центр» — это предприятие, которое обеспечивает передачу электрической энергии и отвечает за электроснабжение в 20 субъектах Российской Федерации — Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа.
Мы обслуживаем и обеспечиваем электроснабжением 30 млн жителей нашей страны. В компании работает 56 тысяч сотрудников. Мы значительно приросли по протяжённости линии электропередачи, по количеству подстанций и трансформаторных пунктов, которые находятся в зоне нашей оперативной ответственности.
Игорь Маковский
В зону ответственности ПАО «Россети Центр» также вошли четыре новых субъекта Российской Федерации. Отдельное подразделение обслуживает 17 ветроэлектропарков, которые осуществляют выработку электроэнергии в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Отдельным блоком спикер рассказал о некоторых производственных показателях. Несмотря на технологические нарушения, которые связаны с множеством факторов, энергетики делали всё, чтобы их избежать и устранить все последствия.
Невозможно влиять на критерий надёжности без эффективно распоряжаемого ресурса. Для нас это инвестиционная деятельность. В этом году мы предполагаем, что мы превысим 57 млрд рублей. Плановый показатель был 56,6 млрд рублей, но уже сегодня можно говорить, что мы превысим эти значения.
Игорь Маковский
Уделил спикер внимание и цифровизации. Так, вся деятельность компании на сегодняшний день описана и оцифрована. Бизнес-процессы верхнего уровня закреплены за профильными заместителями генерального директора. К примеру, за процесс взаимодействия с клиентами отвечает отдельный заместитель.
У нас есть три основных инструмента общения с потребителями: через портал, приложение и контакт-центр. Очень важно разговаривать с нашими потребителями голосом. Мы даже отключаем функцию общения «через робот». Это крайне раздражающий фактор, особенно в случае массовых технологичных нарушений.
Игорь Маковский
В 2024 году произвели в компании и структурные изменения. По сути, провели административную реформу.
Ключевые изменения, которые мы прошли, это перевод трёхуровневой системы управления на двухуровневую. Мы исключили лишние звенья в системе доведения управленческих решений, формирования надзорной, контрольной деятельности, приёма, отчётов, доведения до результата. Также мы создали единые центры обработки данных.
Игорь Маковский
Отдельное внимание Игорь Маковский уделил работе в приграничье, отметив, что энергетики были готовы к серьёзным испытаниям. Так сложилось, что четыре филиала, а именно «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго» и «Воронежэнерго», находятся в приграничной зоне. По словам спикера, ещё в 2022 году стало понятно, что это территории риска и необходимо менять процессы и правила эксплуатации электроустановок.
В контур вошло несколько десятков подразделений, около 40 первичных районов электросетей и более 5000 человек. Часть персонала мы сразу перевели на удалённый режим работы. В отдельных случаях мы съехали с баз, перевели в резервные. Оттуда организовывали работу производственного персонала. Защитили людей особой экипировкой: бронежилеты, каски и спецсредства.
Игорь Маковский
Стоит отметить, что филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» несмотря на сложную оперативную обстановку в Белгородской области, стабильно выполняет свою главную задачу — обеспечивает потребителей региона надёжным электроснабжением.
Энергетики одними из первых прибывают в приграничье после обстрелов. Сотрудники «Белгородэнерго» с постоянным риском для жизни стараются выполнить аварийно-восстановительные работы в максимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее вернуть в дома жителей свет. Кроме того, в этом году в «Белгородэнерго» многократно усилены мероприятия по антитеррористической защищённости энергообъектов в приграничье, а также персонала.
В целом, несмотря на объективные сложности, «Белгородэнерго» выполнило все взятые на себя обстоятельства как по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей, так и по реализации энергетической составляющей нацпроектов, государственных и областных программ.