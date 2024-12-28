В Губкине состоялся областной турнир по боксу, посвящённый участникам СВО

Posted 28 декабря, 09:24
Published 28 декабря, 09:24
Modified 28 декабря, 09:26
Updated 28 декабря, 09:26
Турнир «Zа Победу!» стал традиционным и проводится уже третий год в преддверии новогодних праздников. С каждым годом турнир набирает всё большую популярность, и в этом году его перевели с муниципального уровня на областной.
«На турнире присутствуют и действующие военнослужащие, которые служат в зоне СВО и находятся сегодня здесь с кратковременным отпуском, и семьи участников специальной военной операции. И важность этого турнира заключается в том, что мы сделали акцент и пригласили спортсменов из приграничных территорий Белгородской области — из Шебекина и Грайворона. Помимо этого, участниками стали и наши соседи, которые тоже находятся в зоне конфликта. Это боксёры из Курской и Воронежской областей. Все участники, которые сегодня покажут своё мастерство, едины в своём стремлении к победе. Пока мы едины, мы непобедимы», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.