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Posted 28 декабря, 09:24

Published 28 декабря, 09:24

Modified 28 декабря, 09:26

Updated 28 декабря, 09:26

В Губкине состоялся областной турнир по боксу, посвящённый участникам СВО

В Губкине состоялся областной турнир по боксу, посвящённый участникам СВО

28 декабря 2024, 09:24
Соревнования, в которых участвовали 150 спортсменов из Белгородской, Курской и Воронежской областей, прошли при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Турнир «Zа Победу!» стал традиционным и проводится уже третий год в преддверии новогодних праздников. С каждым годом турнир набирает всё большую популярность, и в этом году его перевели с муниципального уровня на областной.

«На турнире присутствуют и действующие военнослужащие, которые служат в зоне СВО и находятся сегодня здесь с кратковременным отпуском, и семьи участников специальной военной операции. И важность этого турнира заключается в том, что мы сделали акцент и пригласили спортсменов из приграничных территорий Белгородской области — из Шебекина и Грайворона. Помимо этого, участниками стали и наши соседи, которые тоже находятся в зоне конфликта. Это боксёры из Курской и Воронежской областей. Все участники, которые сегодня покажут своё мастерство, едины в своём стремлении к победе. Пока мы едины, мы непобедимы», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
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#Алёна Мальцева#Губкин#Бокс#Поколение
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