Суд вынес приговор укравшей у белгородцев 292 млн рублей экс-главе «Всегда плюс»

Зубова более шести лет совместно с неустановленными лицами, уголовное дело против которых выделили в отдельное производство, убеждала белгородцев в том, что они могут получить больше денег, чем имеют. 310 человек, большинство из которых — представители старшего поколения, передали ей более 292 млн рублей.