Суд вынес приговор укравшей у белгородцев 292 млн рублей экс-главе «Всегда плюс»

Posted 20 декабря, 09:42
Published 20 декабря, 09:42
Modified 20 декабря, 09:44
Updated 20 декабря, 09:44
Свердловский районный суд Белгорода приговорил председателя правления Потребительского общества социально-экономической взаимопомощи «Всегда Плюс» Виолетту Зубову к девяти годам исправительной колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее её обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Зубова более шести лет совместно с неустановленными лицами, уголовное дело против которых выделили в отдельное производство, убеждала белгородцев в том, что они могут получить больше денег, чем имеют. 310 человек, большинство из которых — представители старшего поколения, передали ей более 292 млн рублей.
На 19 млн рублей она купила объекты недвижимости в Белгороде и оформила их на подконтрольное ООО «Строй-индустрия».
Подсудимая пыталась обжаловать приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений. Ранее Зубову признали банкротом. ПО СЭВ «Всегда Плюс» тоже находится в процессе банкротства.