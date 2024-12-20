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Posted 20 декабря, 09:42

Published 20 декабря, 09:42

Modified 20 декабря, 09:44

Updated 20 декабря, 09:44

Жертвами мошенников стали более 300 белгородцев

Суд вынес приговор укравшей у белгородцев 292 млн рублей экс-главе «Всегда плюс»

20 декабря 2024, 09:42
Фото: 1MI. Жертвами мошенников стали более 300 белгородцев
Сюжет
Мошенничество
Спустя два года судебного разбирательства председателю правления «Всегда плюс» вынесли обвинительный приговор. Она похитила у пайщиков более 292 млн рублей. Чем закончилась история, рассказали в региональной прокуратуре.

Свердловский районный суд Белгорода приговорил председателя правления Потребительского общества социально-экономической взаимопомощи «Всегда Плюс» Виолетту Зубову к девяти годам исправительной колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее её обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Зубова более шести лет совместно с неустановленными лицами, уголовное дело против которых выделили в отдельное производство, убеждала белгородцев в том, что они могут получить больше денег, чем имеют. 310 человек, большинство из которых — представители старшего поколения, передали ей более 292 млн рублей.

На 19 млн рублей она купила объекты недвижимости в Белгороде и оформила их на подконтрольное ООО «Строй-индустрия».

Подсудимая пыталась обжаловать приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений. Ранее Зубову признали банкротом. ПО СЭВ «Всегда Плюс» тоже находится в процессе банкротства.

Обманувшего 310 пайщиков председателя правления «Всегда плюс» признали банкротом
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