Обманувшего 310 пайщиков председателя правления «Всегда плюс» признали банкротом

Согласно картотеке судебных дел, в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании Виолетты Зубовой банкротом обратился Алексей Скляднев. Истец заявил, что Зубова должна была погасить перед ним задолженность по мировому соглашению на сумму 122 млн рублей. Но этого не произошло.