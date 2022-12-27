Обманувшего 310 пайщиков председателя правления «Всегда плюс» признали банкротом

Напомним, ранее стало известно, что председатель правления ПО СЭВ «Всегда Плюс» обманула 310 пайщиков на 294,5 млн рублей. На похищенные деньги женщина купила имущество в компании «Строй-Индустрия» на 19 млн рублей. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» руководителем «Всегда Плюс» является Виолетта Зубова.
Обманывала мошенница пожилых людей. Она убеждала их в том, что потребительское общество стабильное, а средства пайщиков застрахованы. Пенсионеры вносили целевые взносы в паевой фонд потребительского общества. Дело направили на рассмотрение в суд.
Согласно картотеке судебных дел, в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании Виолетты Зубовой банкротом обратился Алексей Скляднев. Истец заявил, что Зубова должна была погасить перед ним задолженность по мировому соглашению на сумму 122 млн рублей. Но этого не произошло.
По итогам суд признал требования заявителя обоснованными и ввёл в отношении Зубовой процедуру реструктуризации её долгов, а также признал ответчика банкротом.
Судебное заседание по итогам процедуры состоится 10 мая 2023 года. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Справка. Потребительское общество социально-экономической взаимопомощи «Всегда плюс» зарегистрировано в Белгороде с 2014 года и занимается денежным посредничеством. Председатель правления — Виолетта Зубова. В феврале 2021 года в отношении юрлица была введена процедура наблюдения по делу о банкротстве.