Авито и МЧС России запустили игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

«Мы каждый день стремимся улучшить жизнь окружающих и сделать ее безопаснее. Проект стал продолжением позитивного запуска „Стражей Авито“ — онлайн-игры, где пользователи в увлекательном формате учились бороться с киберугрозами. В этот раз мы создали совместный комплексный продукт с МЧС России и „Диалогом“, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении оффлайн. К разработке игры мы привлекли сотрудников Авито, МЧС и „Диалога“ и их детей. С их помощью мы не только протестировали игру на предмет багов, но и получили обратную связь о персонажах. Нам было важно, чтобы играть было не только полезно, но и интересно», — рассказал Директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.