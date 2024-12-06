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Posted 6 декабря, 11:40

Published 6 декабря, 11:40

Modified 6 декабря, 11:42

Updated 6 декабря, 11:42

Авито и МЧС России запустили игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Авито и МЧС России запустили игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

6 декабря 2024, 11:40
Фото: Авито.
Авито, МЧС России и АНО «Диалог Регионы» объединили усилия и запустили новую онлайн-игру «Миссия Безопасность».

Главная цель проекта — в доступной и увлекательной форме познакомить игроков, в том числе детей и молодежь, с основами безопасного поведения в современном мире. Проходя задания, игроки учатся правильно действовать при различных ситуациях дома, на придомовой территории, а также во время интернет-общения.

Пользователи будут справляться с бытовыми происшествиями вместе с главным героем — Степой. По сюжету игры персонаж планирует встретиться с друзьями, но во время подготовки к вечеринке сталкивается с непредвиденными обстоятельствами: неприятностями на кухне, утечкой бытового газа, разбитым градусником и другими неприятностями.

Избежать паники и быстро найти правильное решение помогает второй герой — кот Семен, героический пушистый пожарный МЧС России.

Четвероногому помощнику Авито также передал знания о правилах поведения в интернете. Кот Семён расскажет, как обезопасить себя от ошибок при совершении онлайн-покупок, как найти работу и выбрать проверенного работодателя, а также как сохранить финансы и избежать неприятных сюрпризов при бронировании жилья в путешествии.

«Безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше. Но мы должны научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий в таких ситуациях. Важно привлекать для этой работы все возможные ресурсы. Игровой формат позволяет проще и быстрее воспринимать важную информацию как взрослым, так и детям. И несмотря на то, что это игра, мы вместе подошли серьезно к ее разработке, чтобы учесть основные нарративы, тренды и героев. Очень надеемся, что это сбережет жизни», — отметил директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

«Мы каждый день стремимся улучшить жизнь окружающих и сделать ее безопаснее. Проект стал продолжением позитивного запуска „Стражей Авито“ — онлайн-игры, где пользователи в увлекательном формате учились бороться с киберугрозами. В этот раз мы создали совместный комплексный продукт с МЧС России и „Диалогом“, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении оффлайн. К разработке игры мы привлекли сотрудников Авито, МЧС и „Диалога“ и их детей. С их помощью мы не только протестировали игру на предмет багов, но и получили обратную связь о персонажах. Нам было важно, чтобы играть было не только полезно, но и интересно», — рассказал Директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

«Мы много работаем над созданием совместных проектов, которые помогают объединять усилия государства и бизнеса в развитии социально значимых инициатив. Уверены, что новая веб-игра, которую мы разработали вместе с МЧС России и Авито, познакомит многих граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях», — добавила директор Департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Дарья Долгих.

«Авито» готовится выйти на рынок временной занятости
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