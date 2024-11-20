Белгородцы и куряне сэкономили 500 млн рублей в рамках гуманитарной кампании Авито

В рамках гуманитарной кампании #яПомогаю почти 400 тысяч заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 рубль. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры Авито: Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, а также DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 млн рублей на оплате доставки. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.