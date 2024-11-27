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Posted 27 ноября, 14:36

Published 27 ноября, 14:36

Modified 27 ноября, 14:38

Updated 27 ноября, 14:38

Российских школьников обучат правильному поведению в интернете

Российских школьников обучат правильному поведению в интернете

27 ноября 2024, 14:36
Федеральная онлайн-олимпиада для школьников «Безопасный интернет» пройдет в России с 26 ноября по 23 декабря. Ее организовали Минцифры РФ, АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру.

Олимпиада, организованная для формирования у детей навыков осознанного и этичного поведения в сети, состоится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Как сообщили Бел.ру в пресс-службе платформы Авито, которая является партнером и помогает в организации олимпиады, мероприятие будет доступно для всех ребят с 1 по 11 классы.

— Современные дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной. Такими же привычными должны стать правила безопасного общения и взаимодействия в сети. Мы уже имеем опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности и видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, — подчеркнула директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

Задания в «Безопасном интернете» будут подаваться в виде игры. С их помощью школьники смогут, например, освоить правила безопасных покупок в интернете, генерации надежных паролей, работы с искусственным интеллектом и грамотного использования гаджетов.

Для решения всех задач олимпиады у участников будет один час. Выполнять их дети смогут в том числе при участии родителей и близких. В конце конкурсанты получат сертификаты, грамоты или дипломы — в зависимости от результатов.

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#Алёна Мальцева#Олимпиада
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