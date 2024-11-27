Российских школьников обучат правильному поведению в интернете

— Современные дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной. Такими же привычными должны стать правила безопасного общения и взаимодействия в сети. Мы уже имеем опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности и видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, — подчеркнула директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.