bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 09:25

Published 22 ноября, 09:25

Modified 22 ноября, 09:27

Updated 22 ноября, 09:27

Гладков: юных белгородцев в 18 районах научат управлять беспилотниками

Гладков: юных белгородцев в 18 районах научат управлять беспилотниками

22 ноября 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
В белгородские школы продолжают вводить уроки по управлению беспилотниками. За 268 часов юные белгородцы также научатся собирать и ремонтировать квадрокоптеры. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в областном правительстве.

В 18 муниципалитетах Белгородской области открывают классы по обучению управлению беспилотными авиационными летательными системами. Губернатор Вячеслав Гладков надеется, что дети с удовольствием будут посещать новые занятия.

«Белгородская область старается быть впереди любых самых интересных, ярких и перспективных федеральных проектов. Например, в национальном проекте „Беспилотные авиационные системы“ мы стали одним из пилотных регионов», — сообщил глава региона.

Отметим, что нацпроект направлен на развитие экономики, основанной на использовании гражданских беспилотников. С 1 сентября 2024 года подобные программы ввели в 523 школы и 30 колледжей по всей стране.

В Белгородской области в пилотном проекте по подготовке специалистов в сфере беспилотной авиации участвуют 18 муниципалитетов: одна из школ находится в селе Засосна Красногвардейского района.

Курс обучения рассчитан на 268 академических часов: на занятиях студенты научатся управлять дронами, собирать и ремонтировать квадрокоптеры, а также работать с 3D-принтерами.

Дроны юных белгородцев быстрее всех пришли к финишу на международном фестивале
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы снова отличились в гонках дроновБитва роботов, дроны и IT-лекции: в Белгороде пройдёт фестиваль «КонСервер»
#Александра Склярова#Белгородская область#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Бесплатное обучение#Беспилотники#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика