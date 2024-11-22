Гладков: юных белгородцев в 18 районах научат управлять беспилотниками

Posted 22 ноября, 09:25
Published 22 ноября, 09:25
Modified 22 ноября, 09:27
Updated 22 ноября, 09:27
В 18 муниципалитетах Белгородской области открывают классы по обучению управлению беспилотными авиационными летательными системами. Губернатор Вячеслав Гладков надеется, что дети с удовольствием будут посещать новые занятия.
«Белгородская область старается быть впереди любых самых интересных, ярких и перспективных федеральных проектов. Например, в национальном проекте „Беспилотные авиационные системы“ мы стали одним из пилотных регионов», — сообщил глава региона.
Отметим, что нацпроект направлен на развитие экономики, основанной на использовании гражданских беспилотников. С 1 сентября 2024 года подобные программы ввели в 523 школы и 30 колледжей по всей стране.
В Белгородской области в пилотном проекте по подготовке специалистов в сфере беспилотной авиации участвуют 18 муниципалитетов: одна из школ находится в селе Засосна Красногвардейского района.
Курс обучения рассчитан на 268 академических часов: на занятиях студенты научатся управлять дронами, собирать и ремонтировать квадрокоптеры, а также работать с 3D-принтерами.