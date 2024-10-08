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Posted 8 октября, 15:05

Published 8 октября, 15:05

Modified 8 октября, 15:05

Updated 8 октября, 15:05

Кирилл Лобань и Данил Грязнов

Белгородцы снова отличились в гонках дронов

8 октября 2024, 15:05
Фото: минцифры Белгородской области
Кирилл Лобань и Данил Грязнов

Белгородские подростки победили на Всероссийском фестивале гонок дронов

Сюжет
Новости Белгорода
На этот раз соревнования проходили в Нижнем Новгороде: ребята отличились как в командных, так и в личных зачётах. Подробности рассказали в пресс-службе областного министерства цифрового развития.

Белгородцы Кирилл Лобань и Данил Грязнов заняли первые места в соревнованиях по гонкам дронов в Нижнем Новгороде. Соревнования проходили 5 и 6 октября в рамках фестиваля Winline — это один из этапов отбора на Кубок России. В мероприятии участвовали пилоты из 14 регионов страны.

Первый день соревнований проходил на дронах 200 класса. Белгородские пилоты заняли первое место в командном зачёте. В личном зачёте ребята тоже отличились: 15-летний Кирилл Лобань занял первое место, а 16-летний Даниил Грязнов — третье.

Во второй день соревнования проводились на беспилотниках 330 класса, где команда из Белгородской области снова одержала победу, а Лобань подтвердил свой профессионализм, снова став первым в личном зачёте.

Заключительные состязания запланированы на ноябрь, где за победу поборются 16 пилотов, набравших наибольшее количество баллов за все этапы.

Фото с фестиваляФото с фестиваля
Фото с фестиваляФото с фестиваля
Фото с фестиваляФото с фестиваля
Фото с фестиваля. Фото: минцифры Белгородской области

Напомним, что 8 сентября на седьмом Международном фестивале гонок дронов Rostec Drone Festival белгородцы тоже победили: к финишу они пришли на секунду раньше команды из Санкт-Петербурга.

Дроны юных белгородцев быстрее всех пришли к финишу на международном фестивале
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Гонки#Белгород#Дроны
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