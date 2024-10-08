Белгородцы снова отличились в гонках дронов

Posted 8 октября, 15:05
Published 8 октября, 15:05
Modified 8 октября, 15:05
Updated 8 октября, 15:05
Белгородцы Кирилл Лобань и Данил Грязнов заняли первые места в соревнованиях по гонкам дронов в Нижнем Новгороде. Соревнования проходили 5 и 6 октября в рамках фестиваля Winline — это один из этапов отбора на Кубок России. В мероприятии участвовали пилоты из 14 регионов страны.
Первый день соревнований проходил на дронах 200 класса. Белгородские пилоты заняли первое место в командном зачёте. В личном зачёте ребята тоже отличились: 15-летний Кирилл Лобань занял первое место, а 16-летний Даниил Грязнов — третье.
Во второй день соревнования проводились на беспилотниках 330 класса, где команда из Белгородской области снова одержала победу, а Лобань подтвердил свой профессионализм, снова став первым в личном зачёте.
Заключительные состязания запланированы на ноябрь, где за победу поборются 16 пилотов, набравших наибольшее количество баллов за все этапы.
Напомним, что 8 сентября на седьмом Международном фестивале гонок дронов Rostec Drone Festival белгородцы тоже победили: к финишу они пришли на секунду раньше команды из Санкт-Петербурга.