Белгородцы снова отличились в гонках дронов

Белгородцы Кирилл Лобань и Данил Грязнов заняли первые места в соревнованиях по гонкам дронов в Нижнем Новгороде. Соревнования проходили 5 и 6 октября в рамках фестиваля Winline — это один из этапов отбора на Кубок России. В мероприятии участвовали пилоты из 14 регионов страны.