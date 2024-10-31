Новую пятитысячную купюру заметили белгородцы в обороте. Оригинал это или подделка?

Posted 31 октября, 08:04
Published 31 октября, 08:04
Modified 31 октября, 08:06
Updated 31 октября, 08:06
В обновлённых банкнотах 5000 рублей сохранили старую цветовую палитру — их можно отличить благодаря красной гамме, которая встречалась и в образце 1997 года. На новых купюрах изобразили достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа — Азия» на лицевой стороне и памятник «Сказ об Урале» и стела «66 параллель» — на оборотной.
Кроме того, на новых пятитысячных купюрах разместили QR-код, который будет пересылать россиян на страницу сайта Банка России, где предоставлена подробная информация о художественном оформлении денег — это поможет отличить оригинал от подделки.
Купюрами с новым дизайном можно пользоваться наравне со старыми. Их постепенно будут вводить в оборот, а банкноты со старым дизайоном по мере износа выводить из оборота.