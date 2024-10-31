Новую пятитысячную купюру заметили белгородцы в обороте. Оригинал это или подделка?

В обновлённых банкнотах 5000 рублей сохранили старую цветовую палитру — их можно отличить благодаря красной гамме, которая встречалась и в образце 1997 года. На новых купюрах изобразили достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа — Азия» на лицевой стороне и памятник «Сказ об Урале» и стела «66 параллель» — на оборотной.