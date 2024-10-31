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Posted 31 октября, 08:04

Published 31 октября, 08:04

Modified 31 октября, 08:06

Updated 31 октября, 08:06

В Белгородской области стали чаще пользоваться обновлённой пятитысячной купюрой

Новую пятитысячную купюру заметили белгородцы в обороте. Оригинал это или подделка?

31 октября 2024, 08:04
Фото: 1MI.

В Белгородской области стали чаще пользоваться обновлённой пятитысячной купюрой

В Белгородской области появились обновлённые пятитысячные купюры. Они вошли в обращение наравне с банкнотой старого дизайна. О том, как выглядят новые купюры, рассказали в пресс-службе Центрального банка.

В обновлённых банкнотах 5000 рублей сохранили старую цветовую палитру — их можно отличить благодаря красной гамме, которая встречалась и в образце 1997 года. На новых купюрах изобразили достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа — Азия» на лицевой стороне и памятник «Сказ об Урале» и стела «66 параллель» — на оборотной.

Кроме того, на новых пятитысячных купюрах разместили QR-код, который будет пересылать россиян на страницу сайта Банка России, где предоставлена подробная информация о художественном оформлении денег — это поможет отличить оригинал от подделки.

Купюрами с новым дизайном можно пользоваться наравне со старыми. Их постепенно будут вводить в оборот, а банкноты со старым дизайоном по мере износа выводить из оборота.

Пятитысячная купюра образца 2023 годаПятитысячная купюра образца 2023 года
Пятитысячная купюра образца 2023 года. Фото: Центральный Банк России
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Купюра#Банкнота#Обновление
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