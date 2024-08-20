Белгородскую и Курскую области на новых купюрах отделили от России. Что происходит?

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
На новых купюрах номиналом 100 рублей Белгородская, Брянская и Курская области выделены на карте красным цветом. Что это значит? — задаются в медиа. Отвечаем — на самом деле выделен красным Центральный федеральный округ, куда помимо этих трёх областей входит Москва, Владимирская, Воронежская, Липецкая и другие области.
Это можно увидеть, если наложить на карту на банкноте карту с названиями административных центров.
Да и сама купюра не новая. Анонс обновлённых бумажных денег сделали ещё в 2021 году, а первая 100-рублёвая купюра вышла в 2022 году, когда ни в одном из этих районов оперативная обстановка не обострилась.
На лицевой стороне изобразили фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной, где есть и та самая карта, — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Банк России сообщал, что новые банкноты будут посвящены федеральным округам Российской Федерации. На лицевой стороне покажут символ административной столицы, а на оборотной — значимые достопримечательности. Под эту же концепцию подходит вышедшая в 2018 году 2-тысячная купюра. На лицевой стороне — Владивосток, а на обратной — космодром «Восточный».