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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Белгородскую и Курскую области на новых купюрах отделили от России. Что происходит?

Белгородскую и Курскую области на новых купюрах отделили от России. Что происходит?

20 августа 2024, 14:53
Фото: 1MI
Белгородская, Брянская и Курская области выделены на карте красным цветом на новых купюрах 100 рублей. Жители регионов задаются вопросами. Что на самом деле происходит — читайте в материале.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На новых купюрах номиналом 100 рублей Белгородская, Брянская и Курская области выделены на карте красным цветом. Что это значит? — задаются в медиа. Отвечаем — на самом деле выделен красным Центральный федеральный округ, куда помимо этих трёх областей входит Москва, Владимирская, Воронежская, Липецкая и другие области.

Это можно увидеть, если наложить на карту на банкноте карту с названиями административных центров.

Да и сама купюра не новая. Анонс обновлённых бумажных денег сделали ещё в 2021 году, а первая 100-рублёвая купюра вышла в 2022 году, когда ни в одном из этих районов оперативная обстановка не обострилась.

На лицевой стороне изобразили фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной, где есть и та самая карта, — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банк России сообщал, что новые банкноты будут посвящены федеральным округам Российской Федерации. На лицевой стороне покажут символ административной столицы, а на оборотной — значимые достопримечательности. Под эту же концепцию подходит вышедшая в 2018 году 2-тысячная купюра. На лицевой стороне — Владивосток, а на обратной — космодром «Восточный».

Новая купюраНовая купюра
Новая купюра и картаНовая купюра и карта
Новая купюра
Фото: Банк России
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#Алёна Мальцева#Общество#Москва#Новости Белгорода#Банкноты#Достопримечательности#Фейк
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