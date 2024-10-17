О каком цифровом помощнике мечтают россияне: результаты опроса

Пользователи ценят, когда цифровые ассистенты общаются с ними вежливо и уважительно. Так ответили 33% опрошенных. Ещё 25% хотят, чтобы помощники понимали, какое у них настроение, и подстраивались под него. Примерно столько же людей хотят, чтобы помощники были весёлыми и шутили. А вот сарказм и резкие ответы выбрали только 3% людей.