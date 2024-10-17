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Posted 17 октября, 12:28

Published 17 октября, 12:28

Modified 17 октября, 12:30

Updated 17 октября, 12:30

О каком цифровом помощнике мечтают россияне: результаты опроса

О каком цифровом помощнике мечтают россияне: результаты опроса

17 октября 2024, 12:28
Идеальный цифровой помощник, по мнению россиян, должен обладать абстрактным образом, быть «ровесником» пользователя и общаться с ним в уважительном тоне. К такому выводу пришли в ВТБ после проведённого опроса в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Подавляющее большинство участников опроса — 94% — в той или иной мере используют цифровых помощников. Чаще всего опрошенные обращаются к голосовым помощникам (60%) или же взаимодействуют с ними посредством текстовых сообщений (44%).

Жители России пока не стремятся к постоянному использованию помощников в виде животных или фантастических существ. Большинство опрошенных (56%) предпочитают взаимодействовать с ассистентами, похожими на людей. Однако около трети респондентов (28%) высказались за возможность использования как человекоподобных ассистентов, так и помощников в виде животных и предметов.

Почти половина жителей России (47%) хотели бы, чтобы им помогал цифровой помощник в образе девушки, а мужской образ предпочли бы только 11% опрошенных. Однако 42% респондентов заявили, что хотят использовать оба.

Для пользователей также важен возраст помощника: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть ровесником клиента. Помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого помощника проголосовали 22% опрошенных.

Пользователи ценят, когда цифровые ассистенты общаются с ними вежливо и уважительно. Так ответили 33% опрошенных. Ещё 25% хотят, чтобы помощники понимали, какое у них настроение, и подстраивались под него. Примерно столько же людей хотят, чтобы помощники были весёлыми и шутили. А вот сарказм и резкие ответы выбрали только 3% людей.

В рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 ВТБ представил визуализированного цифрового ассистента Лео — второго помощника банка. В 2023 году на форуме FINOPOLIS в 2023 году представили первую цифровую помощницу — Тамару.

«Как показывают наши опросы, свыше 70% жителей России готовы доверить искусственному интеллекту управление своими финансами, почти половина жителей страны (48%) готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, а 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Всё это делает направление по развитию цифровых помощников стратегически важным для банка. Но в понятие „цифрового помощника“ мы вкладываем не только анимированного или голосового компаньона, который может взаимодействовать с пользователем, а целое собрание алгоритмов, которое в ближайшем будущем будет помогать пользователю в решении различных задач», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Опрос ВТБ проводился в июле 2024 года среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

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#Алёна Мальцева#Искусственный интеллект#Голосовые помощники
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