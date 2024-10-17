Хоть дроном сноси: белгородцы просят снести опасную пристройку, но не знают, чью

Posted 17 октября, 08:13
Published 17 октября, 08:13
Modified 17 октября, 08:57
Updated 17 октября, 08:57
Ранее белгородка обратилась в редакцию Бел.ру с проблемой опасной пристройки к жилому дому. Как рассказала женщина, конструкция является незаконной и находится на Белгородском проспекте у дома №34. Белгородцы, проживающее в трёх МКД по тому же адресу и по улице Дзержинского, не могут спокойно пройти из-за неё по двору, а проехать мимо — ещё сложнее.
Проблемная металлическая конструкция стоит у одного из подъездов и практически выходит на проезжую часть. Также, как видно на фото, загораживает обзор, т. к. сбоку от пристройки расположена проходная арка. Кроме того, обратившаяся в редакцию белгородка рассказала, что там уже не единожды наблюдали возникновение опасных ситуаций. Так, к примеру, под колёса автомобиля на том месте чуть не попал ребёнок. Всё закончилось только ушибом и ссадинами. Из-за этого жители домов беспокоятся за жизнь и здоровье близких и любых других прохожих.
«Полагаю, по фото видно, что там запросто можно сбить человека даже не нарочно», — комментирует женщина.
Кто и зачем установил здесь постройку, неизвестно. О том, что она является незаконной, на собрании собственников в 2022 году заявил заместитель Валентина Демидова по ЖКХ Василий Голиков, уточнила белгородка. Установили конструкцию, как оказалось, ещё в 1990-х.
Далее мы публикуем ответы на обращения белгородцев по этой конкретной ситуации, но они, пожалуй, типичны для многих таких случаев — концы с концами свести не могут, кто «крайний» и кто ответственный — тоже установить трудно.
Мы также обратились к юристам, которые рассказали, как людям нужно действовать в таких ситуациях.
Неоднократно собственники подавали коллективные обращения — в мэрию, управление ЖКХ, УМВД, областную прокуратуру, комитет имущественных и земельных отношений, региональный госстройнадзор, департамент строительства и архитектуры. Эти обращения белгородцы подавили и в прошлом году, и в текущем. Жительница одного из МКД заявила, что все ответы им приходили довольно уклончивые и зачастую перенаправляющие друг к другу:
«Очень хочется взять эту пачку и пойти к губернатору, вот только время очень горячее. В нашем дворе хоть дрон запускай, чтобы наверняка снесли [пристройку к подвалу — прим. ред.]. В 2024 году уже обращаемся по поводу безопасности, а не так, как ранее. Больше всего понравились ответы от администрации и УМВД… Прям курсы уклончивых ответов оканчивали».
В госавтоинспецкию белгородцы обратились после случаев, которые угрожали жизни и здоровью людей из-за отсутствия нормального обзора для водителей и пешеходов.
УМВД отправило сотрудников инспекции на место для выяснения обстоятельств. 19 августа текущего года жители МКД получили следующий ответ. В документе указали, как поясняет обратившаяся в редакцию белгородка, что территория, на которой установлена та самая пристройка к подвалу, является общим имуществом собственников, поэтому в данном случае ответственна за это УК, а их отделение ничего сделать не может, поэтому порекомендовали перенаправить коллективное обращение в управление регионально государственного жилищного надзора.
Обратились в УГИДДБ УМВД люди в начале августа после происшествия с маленьким ребёнком, чтобы специалист дал оценку соответствия проезда и прилегающей территории, согласно нормам СП, СНиП транспортной инфраструктуры.
Это обращение жители дома на Белгородском проспекте, как рассказала Татьяна, подавали ещё в июне 2023 года.
В мэрии белгородцам сообщили, что касательно конструкции разрешения на строительство не выдавалось. То же ответили в департаменте строительства и архитектуры, а также в комитете имущественных и земельных отношений.
Металлическая пристройка не является капитальной. Кроме того, государственной собственностью участок земли, где та установлена, не является.
Жители дома получили рекомендацию обратиться в ГУП «Белоблтехинвентаризация».
В гостройнадзоре рассмотрели обращение и приложенные к нему фото. На это жителям ответили, что конструкция, пристроенная к подвалу МКД, является металлической, поэтому не является объектом капитального строительства, а представленное обращение — вне их компетенции.
Далее жителей направили к собственнику земельного участка, который может обратиться в суд с иском о её сносе.
В целом ответ повторяет предыдущие, а далее белгородцев снова перенаправляют в администрацию, т. к. вопросы сноса проблемной металлической конструкции, рассказывает местная жительница, «относятся к компетенции администрации». Также перенаправили к собственнику. Кроме того, положения Градостроительного кодекса РФ, уточнили в прокуратуре, говорят о том, что выдача разрешения на строительство сооружения не требовалась.
Редакция Бел.Ру связалась со специалистом, чтобы разобраться в ситуации и узнать, какой алгоритм действий будет наиболее эффективным в подобных случаях.
Как ответил адвокат и член общественной организации «Ассоциация юристов России» Евгений Кривцун, подобный случай не единичный. Постройки, которые возводили в 90-е годы, довольно часто доставляют неудобства, серьёзные проблемы и становятся предметом споров.
В подавляющем числе подобных проблем сооружения расположены на земле, права собственности на которую не определены, но которая находится в управлении городского округа. Это первый важный нюанс. Второй — такие постройки не признаются объектами капитального строительства. Поэтому для их возведения не требовалось разрешение, что прописано в законодательстве.
Далее. Данные объекты строительства не имеют самостоятельного статуса и не относятся к недвижимому имуществу из-за отсутствия регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и отсутствия неразрывной связи с основным объектом. Получается, что возводили их после ввода зданий в эксплуатацию без соответствующей регистрации.
Кто может в итоге распоряжаться пристройкой? Сами жители дома. Как рассказал Евгений Кривцун, собственники жилых помещений имеют право самостоятельно распоряжаться этим имуществом в зависимости от организации управления в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.
Возникновение проблем с самостроем, действительно, не такие уж редкие. Вспомним историю, когда на улице 60-летия Октября в Белгороде рухнули балконы первого этажа, которые, как показала проверка, не указывались в паспорте проекта МКД.
Довольно интересный случай произошёл ещё в 2021 году. На улице Архиерейской мужчина, купивший гараж, решил обустроить его в качестве объекта, пригодного для жилья. Разрешение на капитальное строительство белгородец не получал. Позже там появились и незаконные пристройки, которые в итоге снесли.
Однако грешат подобным не только рядовые жители, но и «рыбки» покрупнее. Например, строоскольский аэропорт в 2019 году. Там обнаружили сооружение для пассажиров, возведённые без получения на то разрешения. В итоге ОАО «Аэропорт Старый Оскол» обязали выплатить штраф в полмиллиона.