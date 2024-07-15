Стали известны подробности инцидента с рухнувшими балконами МКД в Белгороде

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Обрушение балконов произошло вчера, 14 июля, в доме на улице 60 лет Октября, 11. Обошлось без жертв.
Администрация сообщила, что была проведена проверка. Она показала, что собственники самостоятельно пристроили эти балконы. По проекту их на первом этаже предусмотрено не было.
Отмечается, что демонтажем оставшихся конструкций займётся управляющая компания. Она же должна вывезти строительный мусор и заложить оставшийся выход на балкон после обрушения.
Напомним, что вчера разрушения в некоторых районах регистрировали из-за непогоды. В числе пострадавших конструкций — центр культурного развития Вейделевского района. В здании повреждена кровля.