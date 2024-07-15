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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В многоэтажке Белгорода рухнуло два балкона

Стали известны подробности инцидента с рухнувшими балконами МКД в Белгороде

15 июля 2024, 13:14
Фото: 1MI

В многоэтажке Белгорода рухнуло два балкона

14 июля в многоэтажке на улице 60 лет Октября обрушились балконы. Обошлось без пострадавших. Мэрия Белгорода сообщила, что демонтажем рухнувших конструкций займётся управляющая компания дома.

Обрушение балконов произошло вчера, 14 июля, в доме на улице 60 лет Октября, 11. Обошлось без жертв.

Администрация сообщила, что была проведена проверка. Она показала, что собственники самостоятельно пристроили эти балконы. По проекту их на первом этаже предусмотрено не было.

Отмечается, что демонтажем оставшихся конструкций займётся управляющая компания. Она же должна вывезти строительный мусор и заложить оставшийся выход на балкон после обрушения.

Напомним, что вчера разрушения в некоторых районах регистрировали из-за непогоды. В числе пострадавших конструкций — центр культурного развития Вейделевского района. В здании повреждена кровля.

Рухнувшие балконы на 60 лет ОктябряРухнувшие балконы на 60 лет Октября
Рухнувшие балконы на 60 лет Октября
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
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#Татьяна Вознюк#Город#Управляющая компания#Новости Белгорода#Обрушение#Белгород#Демонтаж#Балконы#Самострой
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