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Posted 14 октября, 13:32

Published 14 октября, 13:32

Modified 14 октября, 13:34

Updated 14 октября, 13:34

Энергокружки «Россети Центр» объединили 360 школьников

Энергокружки «Россети Центр» объединили 360 школьников

14 октября 2024, 13:32
На базе общеобразовательных школ 20 регионов ответственности «Россети Центр» созданы 22 энергокружка. Проект объединил 360 школьников, желающих узнать больше о мире энергетики, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В Белгородской области энергокружок открыт в Корочанской школе им. Д. Кромского. Активное участие в организации полезного для детей обучения приняли сотрудники Белгородэнерго.

Посещать кружок планируют 15 учащихся 7 — 11 классов из различных учебных заведений Корочанского района. Вести занятия будет учитель физики Виктор Мамонтов по программе, разработанной энергетиками совместно с экспертами «МЭИ». Преподаватель, который в профессии уже более 44 лет, намерен давать школьникам углубленные знания по физике, чтобы ребята смогли успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз, готовящий специалистов для энергоотрасли.

Помимо лекций, школьников ждут экскурсии на энергообъекты, встречи с опытными специалистами и интеллектуальные игры. Школьники познакомятся с востребованными специальностями энергетической отрасли, корпоративной культурой и историей компании, но главное — получат профессиональные знания и реальный опыт, которые пригодятся им в будущем.

Федеральный проект направлен на привлечение талантливой и мотивированной молодежи в отрасль, создание кадрового резерва для компании «Россети» и популяризацию профессии энергетика среди подрастающего поколения.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

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#Алёна Мальцева#Город#Талантливые дети
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