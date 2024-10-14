Энергокружки «Россети Центр» объединили 360 школьников

Посещать кружок планируют 15 учащихся 7 — 11 классов из различных учебных заведений Корочанского района. Вести занятия будет учитель физики Виктор Мамонтов по программе, разработанной энергетиками совместно с экспертами «МЭИ». Преподаватель, который в профессии уже более 44 лет, намерен давать школьникам углубленные знания по физике, чтобы ребята смогли успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз, готовящий специалистов для энергоотрасли.