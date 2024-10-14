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Posted 14 октября, 16:35

Published 14 октября, 16:35

Modified 14 октября, 16:35

Updated 14 октября, 16:35

Что ты знаешь о Винни Пухе? Пройди тест!

Что ты знаешь о Винни Пухе? Пройди тест!

14 октября 2024, 16:35
Фото: rgbs.ru
Сюжет
Эксклюзив
Сегодня, 14 октября, День Рождения отмечает Винни Пух. Пройди тест на знание любимого медвежонка!
Насколько хорошо ты знаешь Винни Пуха?
Тест

Винни Пух — любимый герой, знакомый всем с детства. Проверь свои знания, ответив на эти вопросы теста о нём.

Знаете, что такое рептилия? Тогда вы точно сможете пройти этот тест
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