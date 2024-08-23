Как хорошо вы знаете жизнь и культуру улиц Белгорода? Проверьте себя с помощью теста

Улицы, проспекты и бульвары Белгорода: что вы знаете о своём городе?

Названия улиц появляются не просто так. Обычно они связаны с памятным событием для того места, где они находятся, либо с именем личности, которая стала значимой для области, города или отдельной его части.

То же самое касается и общезначимых событий. Кроме того, в некоторых городах можно встретить такие названия улиц, которые отсылают совсем к другому или даже к иной области. На это влияют и переселенцы, и историческая «дружба», и простая солидарность

В общем — наука тонкая и интересная. А теперь, после предисловия, предлагаем пройти тест, чтобы проверить свои знания и узнать что-то новое.

В тесте 10 вопросов, в каждом из которых по три варианта ответа, однако правильный — только один.