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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Город

Как хорошо вы знаете жизнь и культуру улиц Белгорода? Проверьте себя с помощью теста

23 августа 2024, 14:15
Фото: Kandinsky
Город
Белгородцы ходят там каждый день и каждый день там что-то происходит. «Мой адрес — не дом и не улица», как пели «Самоцветы», однако улицы хранят много историй чужих жизней и собственных, что делает их не похожими друг на друга. Бел.Ру предлагает вспомнить немного о жизни Белгорода и его улиц.
Тест
Улицы, проспекты и бульвары Белгорода: что вы знаете о своём городе?

Названия улиц появляются не просто так. Обычно они связаны с памятным событием для того места, где они находятся, либо с именем личности, которая стала значимой для области, города или отдельной его части.

То же самое касается и общезначимых событий. Кроме того, в некоторых городах можно встретить такие названия улиц, которые отсылают совсем к другому или даже к иной области. На это влияют и переселенцы, и историческая «дружба», и простая солидарность

В общем — наука тонкая и интересная. А теперь, после предисловия, предлагаем пройти тест, чтобы проверить свои знания и узнать что-то новое.

В тесте 10 вопросов, в каждом из которых по три варианта ответа, однако правильный — только один.

Угадаете, кто создал вещи, без которых мы не можем жить? Попробуйте пройти этот тест
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#Татьяна Лукащева#Город#Тесты#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#История#Тест#Белгород#Переселенцы
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