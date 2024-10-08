Космическая сирень, зелёный кофе и трансгенные мыши: что ещё было на #НаукаДжаз?

Posted 8 октября, 07:21
Published 8 октября, 07:21
Modified 8 октября, 16:32
Updated 8 октября, 16:32
На фестивале можно было не только увидеть, но и принять участие в различных активностях:
Также были представлены разработки, связанные с отправкой сирени в космос. Организаторы продемонстрировали прототипы растений и устройство, в котором цветы отправляются в невесомость. В закрытой колбе растения могут жить около двух недель, сохраняя свой микроклимат.
Рассказывали на фестивале и о новых достижениях в области кофейной промышленности. Необжаренные зёрна кофе имеют зелёный цвет. В них можно добавить различные вкусы, чтобы придать напитку лёгкий аромат, например, крыжовника или апельсина.
На глазах у гостей молодая художница Анастасия Лукша создала уникальный перфоманс «Гранит науки» — куб, расписанный в стиле музыки и науки.
Кроме того, наглядно показали опыты на мышах. Суть эксперимента заключалась в том, что грызунов запускали в одну коробку и открывали ход в другую, где их били током. В результате некоторые мыши научились не заходить в этот ход, так как помнили о боли. Однако некоторые так и не научились и каждый раз заходили в одну и ту же дверь. Совсем как люди: есть те, кто понимает с первого раза, а есть те, кто и с десятого не может разобраться.