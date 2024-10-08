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Posted 8 октября, 07:21

Published 8 октября, 07:21

Modified 8 октября, 16:32

Updated 8 октября, 16:32

Космическая сирень, зелёный кофе и трансгенные мыши: что ещё было на #НаукаДжаз?

Космическая сирень, зелёный кофе и трансгенные мыши: что ещё было на #НаукаДжаз?

8 октября 2024, 07:21
Фото: bel.ru
Сюжет
Эксклюзив
В рамках научной выставки БелГУ на фестивале #НаукаДжаз показали разработки разных факультетов белгородского университета.

На фестивале можно было не только увидеть, но и принять участие в различных активностях:

  • Почувствовать себя в роли специалиста по бурению скважин на симуляторе буровой установки
  • Посетить мастер-класс по почвоведению и узнать о специфике применения антибиотиков в сельскохозяйственной и пищевой промышленности
  • Ознакомиться с коллекцией перспективных микроорганизмов
  • Изготовить ароматическое саше
  • Увидеть результаты археологических раскопок
Фото: bel.ru

Также были представлены разработки, связанные с отправкой сирени в космос. Организаторы продемонстрировали прототипы растений и устройство, в котором цветы отправляются в невесомость. В закрытой колбе растения могут жить около двух недель, сохраняя свой микроклимат.

Фото: bel.ru

Рассказывали на фестивале и о новых достижениях в области кофейной промышленности. Необжаренные зёрна кофе имеют зелёный цвет. В них можно добавить различные вкусы, чтобы придать напитку лёгкий аромат, например, крыжовника или апельсина.

Фото: bel.ru

На глазах у гостей молодая художница Анастасия Лукша создала уникальный перфоманс «Гранит науки» — куб, расписанный в стиле музыки и науки.

Фото: bel.ru

Кроме того, наглядно показали опыты на мышах. Суть эксперимента заключалась в том, что грызунов запускали в одну коробку и открывали ход в другую, где их били током. В результате некоторые мыши научились не заходить в этот ход, так как помнили о боли. Однако некоторые так и не научились и каждый раз заходили в одну и ту же дверь. Совсем как люди: есть те, кто понимает с первого раза, а есть те, кто и с десятого не может разобраться.

Фото: bel.ru
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#Анна Селищева#БелГУ#Фестиваль#Наука#Выставка#Джаз#Эксклюзив#Опыт#Эксперимент#Белгород
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