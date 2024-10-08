Космическая сирень, зелёный кофе и трансгенные мыши: что ещё было на #НаукаДжаз?

Кроме того, наглядно показали опыты на мышах. Суть эксперимента заключалась в том, что грызунов запускали в одну коробку и открывали ход в другую, где их били током. В результате некоторые мыши научились не заходить в этот ход, так как помнили о боли. Однако некоторые так и не научились и каждый раз заходили в одну и ту же дверь. Совсем как люди: есть те, кто понимает с первого раза, а есть те, кто и с десятого не может разобраться.