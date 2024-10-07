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Posted 7 октября, 12:34

Published 7 октября, 12:34

Modified 8 октября, 16:35

Updated 8 октября, 16:35

Даниил Крамер оценил белгородскую публику на фестивале #НаукаДжаз

Даниил Крамер о выступлении в Белгороде: за репетицию было две ракетных опасности

7 октября 2024, 12:34
Фото: bel.ru

Даниил Крамер оценил белгородскую публику на фестивале #НаукаДжаз

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Эксклюзив
В минувшие выходные, 5 и 6 октября, Белгородский государственный университет стал местом проведения музыкально-научного фестиваля #НаукаДжаз.

Открытие фестиваля началось с концерта симфонического оркестра Белгородской филармонии под руководством Владимира Заводиленко и народного артиста РФ Даниила Крамера.

На протяжении двух дней посетители наслаждались научными выставками, познавательными лекциями, захватывающими джазовыми выступлениями и интересными экскурсиями.

Безусловно, главным событием для белгородцев стало выступление Даниила Крамера и его трио.

«Что чувствует артист, когда его встречают бурными овациями? Конечно, счастье! Я не первый, не второй и не десятый раз в Белгороде, поэтому хорошо знаю эту публику. Правда, в этом зале я выступаю впервые, до этого играл в филармонии. Это отличный новый опыт. Я хорошо знаком с этим оркестром, не в первый раз с ним играю. Публика в Белгороде всегда очень благодарная. Хотел бы пожелать всем мужества, выносливости и гармонии, что бы ни происходило. Пока мы репетировали, было две ракетных опасности. Оркестр не испугался, мои музыканты тоже не растерялись. И меня это очень радует», — сказал Крамер.
Фото: bel.ru

Учёные университета рассказывали лекции о музыкальном оружии, научном рок-н-ролле, городе будущего, молодёжном сленге и даже о том, когда мы сможем услышать джаз на Марсе.

Также гости фестиваля имели возможность посетить Музей истории НИУ «БелГУ», экспозиционно-выставочный центр «Природа Белогорья», Геолого-минералогический музей им. А. Н. Петина, Зимний сад и учебный полигон «Шахта».

Второй день фестиваля начался с выступления джазового ансамбля «Дон-Jazz», а завершился большим концертом Big Band No Comment под управлением Владимира Уварова и Игоря Овчарова.

Фото: bel.ru
Фоторепортаж с первого фестиваля #НаукаДжаз в Белгороде: как это было
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