Даниил Крамер о выступлении в Белгороде: за репетицию было две ракетных опасности

Posted 7 октября, 12:34
Published 7 октября, 12:34
Modified 8 октября, 16:35
Updated 8 октября, 16:35
Открытие фестиваля началось с концерта симфонического оркестра Белгородской филармонии под руководством Владимира Заводиленко и народного артиста РФ Даниила Крамера.
На протяжении двух дней посетители наслаждались научными выставками, познавательными лекциями, захватывающими джазовыми выступлениями и интересными экскурсиями.
Безусловно, главным событием для белгородцев стало выступление Даниила Крамера и его трио.
«Что чувствует артист, когда его встречают бурными овациями? Конечно, счастье! Я не первый, не второй и не десятый раз в Белгороде, поэтому хорошо знаю эту публику. Правда, в этом зале я выступаю впервые, до этого играл в филармонии. Это отличный новый опыт. Я хорошо знаком с этим оркестром, не в первый раз с ним играю. Публика в Белгороде всегда очень благодарная. Хотел бы пожелать всем мужества, выносливости и гармонии, что бы ни происходило. Пока мы репетировали, было две ракетных опасности. Оркестр не испугался, мои музыканты тоже не растерялись. И меня это очень радует», — сказал Крамер.
Учёные университета рассказывали лекции о музыкальном оружии, научном рок-н-ролле, городе будущего, молодёжном сленге и даже о том, когда мы сможем услышать джаз на Марсе.
Также гости фестиваля имели возможность посетить Музей истории НИУ «БелГУ», экспозиционно-выставочный центр «Природа Белогорья», Геолого-минералогический музей им. А. Н. Петина, Зимний сад и учебный полигон «Шахта».
Второй день фестиваля начался с выступления джазового ансамбля «Дон-Jazz», а завершился большим концертом Big Band No Comment под управлением Владимира Уварова и Игоря Овчарова.